https://ria.ru/20250520/mariupol-2017971569.html
В Мариуполе почтят память освободителей
В Мариуполе почтят память освободителей - РИА Новости, 20.05.2025
В Мариуполе почтят память освободителей
Память освободителей почтят в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:30:00+03:00
2025-05-20T03:30:00+03:00
2025-05-20T03:30:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
азовское море
олег моргун
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
общество
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Память освободителей почтят в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Да, наши военнослужащие прилагают максимум усилий, и огромное им спасибо, низкий поклон за то, что они делают, дают нам возможность восстанавливаться. Но риски есть. Видите, то на 20 километров, то на 100, то на 50, на 200, на 600 - чем дальше мы их (ВСУ – ред.) отгоняем, тем больше им дальнобойное оружие дают. Поэтому риски всегда существуют. Мы однозначно проведем это мероприятие, массовым оно, скорее всего, наверное, не будет. Но, по крайней мере, мы точно увековечим память и ребят, которые освобождали город Мариуполь, и поблагодарим строителей, которые восстанавливают город. То есть мы в эту дату обязательно соберемся", - сказал Моргун.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, донецкая народная республика, азовское море, олег моргун, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Олег Моргун, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
В Мариуполе почтят память освободителей
Мэр Мариуполя Моргун: память освободителей города почтят