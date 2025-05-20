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В Мариуполе почтят память освободителей - РИА Новости, 20.05.2025
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03:30 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017971569.html
В Мариуполе почтят память освободителей
В Мариуполе почтят память освободителей - РИА Новости, 20.05.2025
В Мариуполе почтят память освободителей
Память освободителей почтят в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:30:00+03:00
2025-05-20T03:30:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
азовское море
олег моргун
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
общество
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Память освободителей почтят в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Да, наши военнослужащие прилагают максимум усилий, и огромное им спасибо, низкий поклон за то, что они делают, дают нам возможность восстанавливаться. Но риски есть. Видите, то на 20 километров, то на 100, то на 50, на 200, на 600 - чем дальше мы их (ВСУ – ред.) отгоняем, тем больше им дальнобойное оружие дают. Поэтому риски всегда существуют. Мы однозначно проведем это мероприятие, массовым оно, скорее всего, наверное, не будет. Но, по крайней мере, мы точно увековечим память и ребят, которые освобождали город Мариуполь, и поблагодарим строителей, которые восстанавливают город. То есть мы в эту дату обязательно соберемся", - сказал Моргун.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html
мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика, азовское море, олег моргун, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Олег Моргун, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
В Мариуполе почтят память освободителей

Мэр Мариуполя Моргун: память освободителей города почтят

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе.
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе.. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Память освободителей почтят в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
"Да, наши военнослужащие прилагают максимум усилий, и огромное им спасибо, низкий поклон за то, что они делают, дают нам возможность восстанавливаться. Но риски есть. Видите, то на 20 километров, то на 100, то на 50, на 200, на 600 - чем дальше мы их (ВСУ – ред.) отгоняем, тем больше им дальнобойное оружие дают. Поэтому риски всегда существуют. Мы однозначно проведем это мероприятие, массовым оно, скорее всего, наверное, не будет. Но, по крайней мере, мы точно увековечим память и ребят, которые освобождали город Мариуполь, и поблагодарим строителей, которые восстанавливают город. То есть мы в эту дату обязательно соберемся", - сказал Моргун.
Школа № 26 в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
02:13
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаАзовское мореОлег МоргунМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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