https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html

В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 20.05.2025

В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:40:00+03:00

2025-05-20T02:40:00+03:00

2025-05-20T02:40:00+03:00

россия

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безопасность

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Военные действия, к счастью, не проводятся вблизи нашего города. Силовые структуры, которые созданы на территории, ну и функционируют на территории ДНР, в том числе и в городе Мариуполе, выполняют свои функции на должном уровне. До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем - на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все", - сообщил Моргун. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, владимир путин, безопасность