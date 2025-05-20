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В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 20.05.2025
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02:40 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017969161.html
В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков
В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков - РИА Новости, 20.05.2025
В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков
Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:40:00+03:00
2025-05-20T02:40:00+03:00
россия
донецкая народная республика
мариуполь
олег моргун
владимир путин
безопасность
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Военные действия, к счастью, не проводятся вблизи нашего города. Силовые структуры, которые созданы на территории, ну и функционируют на территории ДНР, в том числе и в городе Мариуполе, выполняют свои функции на должном уровне. До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем - на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все", - сообщил Моргун. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, олег моргун, владимир путин, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Олег Моргун, Владимир Путин, Безопасность
В Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

Мэр Моргун: в Мариуполе до сих пор находят схроны с оружием украинских боевиков

© РИА НовостиТайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тайники с оружием украинских боевиков до сих пор обнаруживают в Мариуполе, силовые структуры обеспечивают безопасность жителей на должном уровне, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
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Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
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"Военные действия, к счастью, не проводятся вблизи нашего города. Силовые структуры, которые созданы на территории, ну и функционируют на территории ДНР, в том числе и в городе Мариуполе, выполняют свои функции на должном уровне. До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем - на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все", - сообщил Моргун.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
8 ноября 2024, 04:41
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольОлег МоргунВладимир ПутинБезопасность
 
 
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