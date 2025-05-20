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Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 20.05.2025
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02:13 20.05.2025 (обновлено: 02:14 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 20.05.2025
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города
Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:13:00+03:00
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россия
мариуполь
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олег моргун
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине освобождения Мариуполя. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Двадцать первого апреля (2022 года – ред.) город был освобожден, но в логове на "Азовстали" еще сидели "азовцы" (участники запрещенного в РФ украинского нацполка "Азов" – ред.). Спустя месяц, 20 мая, мы окончательно освободили Мариуполь – и в этот день празднуем полное освобождения города от неонацистов. С того дня прошло ровно три года. Максимально быстро, я считаю, что в нашем городе мобилизовали все возможные силы с материковой территории Российской Федерации, которые оказали нам максимальную помощь, в том числе гуманитарную. Первостепенное, что надо было - людей накормить, напоить, оказать медицинские какие-то услуги. Потом поднять из подвалов. Это был первый этап, сейчас самый сложный - восстановление", - сообщил Моргун. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун, Владимир Путин, Общество
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

Мэр Моргун: силы на восстановление Мариуполя мобилизовали максимально быстро

© Фото : ГБОУ "СШ № 26 Г.О. Мариуполь"Школа № 26 в Мариуполе, ДНР
Школа № 26 в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : ГБОУ "СШ № 26 Г.О. Мариуполь"
Школа № 26 в Мариуполе, ДНР. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине освобождения Мариуполя.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
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"Двадцать первого апреля (2022 года – ред.) город был освобожден, но в логове на "Азовстали" еще сидели "азовцы" (участники запрещенного в РФ украинского нацполка "Азов" – ред.). Спустя месяц, 20 мая, мы окончательно освободили Мариуполь – и в этот день празднуем полное освобождения города от неонацистов. С того дня прошло ровно три года. Максимально быстро, я считаю, что в нашем городе мобилизовали все возможные силы с материковой территории Российской Федерации, которые оказали нам максимальную помощь, в том числе гуманитарную. Первостепенное, что надо было - людей накормить, напоить, оказать медицинские какие-то услуги. Потом поднять из подвалов. Это был первый этап, сейчас самый сложный - восстановление", - сообщил Моргун.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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