https://ria.ru/20250520/mariupol-2017968235.html

Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города - РИА Новости, 20.05.2025

Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:13:00+03:00

2025-05-20T02:13:00+03:00

2025-05-20T02:14:00+03:00

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Силы на восстановление Мариуполя были максимально быстро мобилизованы со всех территорий России, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун к годовщине освобождения Мариуполя. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. "Двадцать первого апреля (2022 года – ред.) город был освобожден, но в логове на "Азовстали" еще сидели "азовцы" (участники запрещенного в РФ украинского нацполка "Азов" – ред.). Спустя месяц, 20 мая, мы окончательно освободили Мариуполь – и в этот день празднуем полное освобождения города от неонацистов. С того дня прошло ровно три года. Максимально быстро, я считаю, что в нашем городе мобилизовали все возможные силы с материковой территории Российской Федерации, которые оказали нам максимальную помощь, в том числе гуманитарную. Первостепенное, что надо было - людей накормить, напоить, оказать медицинские какие-то услуги. Потом поднять из подвалов. Это был первый этап, сейчас самый сложный - восстановление", - сообщил Моргун. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html

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Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, общество