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Мадуро приветствовал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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01:43 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/maduro-2017965886.html
Мадуро приветствовал разговор Путина и Трампа
Мадуро приветствовал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
Мадуро приветствовал разговор Путина и Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал состоявшийся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, в ходе которого... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:43:00+03:00
2025-05-20T01:43:00+03:00
в мире
россия
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владимир путин
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дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал состоявшийся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры обсудили перспективы достижения мира на Украине, об этом сообщил глава МИД боливарианской Республики Иван Хиль. "Президент Николас Мадуро приветствует разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался запуск плана по достижению мира на Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра Хиля. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Мадуро, согласно сообщению, выразил надежду, что этот диалог станет отправной точкой для построения справедливой и устойчивой архитектуры безопасности, которая обеспечит защиту интересов России и создаст условия для мирного сосуществования государств на принципах уважения, глобального баланса и самоопределения народов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, николас мадуро, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мадуро приветствовал разговор Путина и Трампа

Мадуро приветствовал переговоры Путина и Трампа по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал состоявшийся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры обсудили перспективы достижения мира на Украине, об этом сообщил глава МИД боливарианской Республики Иван Хиль.
"Президент Николас Мадуро приветствует разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался запуск плана по достижению мира на Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра Хиля.
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Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
Мадуро, согласно сообщению, выразил надежду, что этот диалог станет отправной точкой для построения справедливой и устойчивой архитектуры безопасности, которая обеспечит защиту интересов России и создаст условия для мирного сосуществования государств на принципах уважения, глобального баланса и самоопределения народов.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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