https://ria.ru/20250520/loto-2018011545.html

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото"

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото" - РИА Новости, 20.05.2025

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото"

Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев выиграл миллиард рублей в "Русское лото", заявили РИА Новости в "Столото". РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:17:00+03:00

2025-05-20T11:17:00+03:00

2025-05-20T11:17:00+03:00

россия

сахалин

общество

столото

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев выиграл миллиард рублей в "Русское лото", заявили РИА Новости в "Столото"."В конце ноября 2024 года Александр увидел по телевизору рекламу "Новогоднего миллиарда — 2025" и, не откладывая, купил на сайте "Столото" несколько билетов на праздничный 1604-й тираж "Русского лото", — сообщили в компании.По данным "Столото", Куряев стал обладателем крупнейшего в истории гослотерей приза в размере миллиард и двести рублей. После вычета налогов он получит 781 598 156 рублей. Это произойдет при условии, что речь идет о единственном выигрыше за налоговый период.Фельдшер узнал о победе, собираясь на работу первого января."На работе коллега, который тоже покупал билеты лотереи, сказал: "Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!" Спустя время я тоже решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет", — рассказал Куряев.Сахалинец уточнил, что у него "волосы встали дыбом" от увиденного. Он планирует потратить выигрыш на недвижимость, постройку большого загородного дома у моря, катер и путешествие с женой. Куряев стал четвертым лотерейным миллиардером в России.В компании утончили, что участие в лотереях — давняя традиция в семье Александра. Так, в свое время его мать выиграла стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор.По итогам "Новогоднего миллиарда — 2025" выигрышными стали 11 920 044 билета, всего разыграли 3 652 173 987 рублей. Это рекордный показатель по общей сумме выигрышей в одном тираже. Помимо главного приза в миллиард, в 1604-тираже разыграли 100 призов по миллиону рублей. Так, в стране появилось 90 лотерейных миллионеров.

https://ria.ru/20250226/lotereya-2001692805.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017059352.html

https://ria.ru/20250422/lotereya-2012729569.html

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россия, сахалин, общество, столото