https://ria.ru/20250520/loto-2017990824.html

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото"

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото" - РИА Новости, 20.05.2025

Фельдшер с Сахалина выиграл миллиард рублей в "Русское лото"

Победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото" оказался фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев, сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:22:00+03:00

2025-05-20T09:22:00+03:00

2025-05-20T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото" оказался фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". "В конце ноября 2024 года Александр увидел по телевизору рекламу "Новогоднего миллиарда — 2025" и, не откладывая, купил на сайте "Столото" несколько билетов на праздничный 1604-й тираж "Русского лото". В тот момент мужчина даже представить себе не мог, что 1 января 2025 года он окажется главным победителем розыгрыша и выиграет крупнейший в истории российских государственных лотерей главный приз в миллиард и 200 рублей", — рассказали в компании. После вычета налогов победитель получит 781 598 156 рублей (при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период). В "Столото" уточнили, что Александр сейчас работает фельдшером городской больницы, а до этого он большую часть жизни проработал врачом на судне и побывал во многих странах, в том числе в Канаде, Корее и Японии. "Лотереи в семье Александра — давняя традиция, заложенная его мамой. Когда-то в городских розыгрышах мама победителя выиграла стиральную машину, невестка — автомобиль, а он сам — телевизор", — отметили в "Столото".О том, что "Новогодний миллиард" выиграл житель Сахалина, Александр узнал, собираясь на работу 1 января. "Я даже представить себе не мог, что это буду я. На работе коллега, который тоже покупал билеты лотереи, сказал: "Слышал, сахалинец выиграл, вдруг ты — проверь!" Спустя время я тоже решил посмотреть результаты розыгрыша и зашел в личный кабинет. Увидел выигрыш и подумал: "Миллион! Прекрасно". Закрыл телефон, а в подсознании-то крутится, что нулей многовато для миллиона. Открыл снова страницу личного кабинета, загуглил высветившиеся цифры и понял, что выиграл миллиард рублей. Конечно, волосы встали дыбом!" — приводит компания рассказ мужчины. На выигрыш четвертый в России лотерейный миллиардер планирует купить недвижимость и построить большой загородный дом у моря. Себе победитель обязательно приобретет катер и вместе с женой отправится в путешествие. По итогам "Новогоднего миллиарда — 2025" выигрышными стали 11 920 044 билета, а всего в праздничном тираже разыграли 3 652 173 987 рублей — это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей. Помимо главного приза в миллиард, в 1604-тираже разыграли 100 призов по миллиону рублей. Так, в стране появилось 90 лотерейных миллионеров. Еще 81 участник закрыл все 30 чисел одновременно на 64-м ходу. Они разделили между собой оставшиеся 10 призов по миллиону — каждый получил 123 457 рублей.

https://ria.ru/20250226/lotereya-2001692805.html

https://ria.ru/20240115/lotereya-1921370038.html

https://ria.ru/20231129/milliard_ot_russkogo_loto-1911532480.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сахалин, россия, канада, столото