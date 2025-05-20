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Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме - РИА Новости, 20.05.2025
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11:19 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/losi-2018012177.html
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме - РИА Новости, 20.05.2025
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме
Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:19:00+03:00
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пермь
общество
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку. В выходные пермяки сняли на видео группу из семи лосей, плывущих по Каме. На кадрах видно, как одного из них снесло течением в сторону городской набережной. Остальные выбрались на берег в районе храма в микрорайоне Верхняя Курья. Чуть позднее жители запечатлели отбившегося лося возле металлического забора, огораживающего перроны вблизи Речного вокзала. "Случаи, когда лоси переплывают водоемы, случаются ежегодно. Правда, стать свидетелем такого массового заплыва удается нечасто. Отбившийся от группы лось вернулся в лес на правом берегу Камы", - рассказали РИА Новости в краевом минприроды во вторник.
https://ria.ru/20250520/losenok-2018008968.html
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пермь, общество
Пермь, Общество
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме

Жители Перми стали свидетелями заплыва семи лосей по реке Кама

© Кадр видео из соцсетейМассовый заплыв лосей по Каме
Массовый заплыв лосей по Каме - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Массовый заплыв лосей по Каме
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку.
В выходные пермяки сняли на видео группу из семи лосей, плывущих по Каме. На кадрах видно, как одного из них снесло течением в сторону городской набережной. Остальные выбрались на берег в районе храма в микрорайоне Верхняя Курья. Чуть позднее жители запечатлели отбившегося лося возле металлического забора, огораживающего перроны вблизи Речного вокзала.
"Случаи, когда лоси переплывают водоемы, случаются ежегодно. Правда, стать свидетелем такого массового заплыва удается нечасто. Отбившийся от группы лось вернулся в лес на правом берегу Камы", - рассказали РИА Новости в краевом минприроды во вторник.
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