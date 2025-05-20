https://ria.ru/20250520/losi-2018012177.html
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме - РИА Новости, 20.05.2025
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме
Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:19:00+03:00
2025-05-20T11:19:00+03:00
2025-05-20T11:19:00+03:00
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку. В выходные пермяки сняли на видео группу из семи лосей, плывущих по Каме. На кадрах видно, как одного из них снесло течением в сторону городской набережной. Остальные выбрались на берег в районе храма в микрорайоне Верхняя Курья. Чуть позднее жители запечатлели отбившегося лося возле металлического забора, огораживающего перроны вблизи Речного вокзала. "Случаи, когда лоси переплывают водоемы, случаются ежегодно. Правда, стать свидетелем такого массового заплыва удается нечасто. Отбившийся от группы лось вернулся в лес на правом берегу Камы", - рассказали РИА Новости в краевом минприроды во вторник.
https://ria.ru/20250520/losenok-2018008968.html
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пермь, общество
Жители Перми стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме
Жители Перми стали свидетелями заплыва семи лосей по реке Кама
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермяки стали свидетелями массового заплыва лосей по Каме, группа из семи животных переплывала реку.
В выходные пермяки сняли на видео группу из семи лосей, плывущих по Каме. На кадрах видно, как одного из них снесло течением в сторону городской набережной. Остальные выбрались на берег в районе храма в микрорайоне Верхняя Курья. Чуть позднее жители запечатлели отбившегося лося возле металлического забора, огораживающего перроны вблизи Речного вокзала.
"Случаи, когда лоси переплывают водоемы, случаются ежегодно. Правда, стать свидетелем такого массового заплыва удается нечасто. Отбившийся от группы лось вернулся в лес на правом берегу Камы", - рассказали РИА Новости в краевом минприроды во вторник.