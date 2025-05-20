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Спасенного в Подмосковье лосенка Илюшу готовят к операции

Спасенного в Подмосковье лосенка Илюшу готовят к операции - РИА Новости, 20.05.2025

Спасенного в Подмосковье лосенка Илюшу готовят к операции

Сбитый в Подмосковье лосенок находится в стабильно удовлетворительном состоянии, сейчас его готовят к операции, сообщили РИА Новости в областном министерстве... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:06:00+03:00

2025-05-20T11:06:00+03:00

2025-05-20T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сбитый в Подмосковье лосенок находится в стабильно удовлетворительном состоянии, сейчас его готовят к операции, сообщили РИА Новости в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия."При поступлении в ветклинику врачи диагностировали тяжелое состояние животного, температура тела упала до 35 градусов, лосенок был обессилен. Ему провели обработку ран, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Наутро 20 мая состояние лосенка оценивается ветеринарными специалистами как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс", — рассказали в пресс-службе.Лосенок 18 мая выбежал на дорогу и попал под машину в районе поселка Княжье Озеро в муниципальном округе Истра. Накануне вечером его перевезли в ветеринарную клинику, специализирующуюся на лечении лошадей. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.Сегодня во второй половине дня лосенку предстоит операция остеосинтеза — это хирургический метод лечения переломов. В дальнейшем животное планируется перевезти в центр реабилитации диких животных "Лосиный остров". Ветеринары, спасшие лосенка, дали ему имя Илюша — за богатырскую силу и рвение к жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбитый в Подмосковье лосенок Илюша в ветклинике Сбитый в Подмосковье лосенок Илюша находится в стабильно удовлетворительном состоянии, сейчас его готовят к операции, сообщили РИА Новости местные власти. История с лосенком набрала большой резонанс – после того, как он пострадал в ДТП 18 мая, ему более суток не оказывали квалифицированной помощи. 2025-05-20T11:06 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), общество, видео