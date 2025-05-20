https://ria.ru/20250520/ljubim-2018085294.html

Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту

Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту - РИА Новости, 20.05.2025

Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту

Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:50:00+03:00

2025-05-20T16:50:00+03:00

2025-05-20T17:15:00+03:00

ярославская область

ярославль

александр богданов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ведем поэтапный ремонт дороги между Ярославлем и Любимом. За последние несколько лет уже привели в порядок около 40 километров трассы от Ярославля до села Вятского. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем еще свыше 14 километров на трех сложных участках: между Вятским и Косковом, Никитином и Подольновом, а также между Верховинами и Бухаловом", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, подрядчик начал работы в апреле. По контракту ремонт 14 километров должен быть завершен к марту 2026 года, но дорожники планируют закончить основную часть работ уже к этой осени. В правительстве региона отмечают, что трасса от Ярославля до Любима связывает населенные пункты четырех муниципальных округов с областным центром, по ней осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Ремонт ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Заместитель директора ГКУ ЯО "Ярдорслужба" Александр Богданов подчеркнул, что ведется постоянный контроль за соблюдением технологий при реализации проекта. "В контрактах мы предусматриваем обязательное оснащение асфальтоукладчиков видеокамерами для онлайн-мониторинга процесса работ. В случае ухудшения погодных условий оперативно принимаем необходимые меры. Уже отобрали пробы асфальтобетонной смеси для проверки – результаты ожидаются в ближайшие дни", - цитирует Богданова пресс-служба областного правительства. Полностью завершить обновление трассы до Любима планируется в ближайшие годы. Документация на ремонт еще 40 километров подготовлена и проходит проверку в Яргосстройэкспертизе, информирует областное правительство.

https://ria.ru/20250519/trusov-2017904362.html

https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, александр богданов, михаил евраев