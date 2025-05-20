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Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту - РИА Новости, 20.05.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:50 20.05.2025 (обновлено: 17:15 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ljubim-2018085294.html
Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту
Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту - РИА Новости, 20.05.2025
Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту
Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:50:00+03:00
2025-05-20T17:15:00+03:00
ярославская область
ярославль
александр богданов
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Михаил Евраев. "Ведем поэтапный ремонт дороги между Ярославлем и Любимом. За последние несколько лет уже привели в порядок около 40 километров трассы от Ярославля до села Вятского. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем еще свыше 14 километров на трех сложных участках: между Вятским и Косковом, Никитином и Подольновом, а также между Верховинами и Бухаловом", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, подрядчик начал работы в апреле. По контракту ремонт 14 километров должен быть завершен к марту 2026 года, но дорожники планируют закончить основную часть работ уже к этой осени. В правительстве региона отмечают, что трасса от Ярославля до Любима связывает населенные пункты четырех муниципальных округов с областным центром, по ней осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Ремонт ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Заместитель директора ГКУ ЯО "Ярдорслужба" Александр Богданов подчеркнул, что ведется постоянный контроль за соблюдением технологий при реализации проекта. "В контрактах мы предусматриваем обязательное оснащение асфальтоукладчиков видеокамерами для онлайн-мониторинга процесса работ. В случае ухудшения погодных условий оперативно принимаем необходимые меры. Уже отобрали пробы асфальтобетонной смеси для проверки – результаты ожидаются в ближайшие дни", - цитирует Богданова пресс-служба областного правительства. Полностью завершить обновление трассы до Любима планируется в ближайшие годы. Документация на ремонт еще 40 километров подготовлена и проходит проверку в Яргосстройэкспертизе, информирует областное правительство.
https://ria.ru/20250519/trusov-2017904362.html
https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html
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ярославль, александр богданов, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Александр Богданов, Михаил Евраев
Дорогу от Ярославля до Любима обновляют по нацпроекту

Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту

© Фото : Правительство Ярославской областиДорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту Инфраструктура для жизни - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Правительство Ярославской области
Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Дорогу от Ярославля до Любима в Ярославской области обновляют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Ведем поэтапный ремонт дороги между Ярославлем и Любимом. За последние несколько лет уже привели в порядок около 40 километров трассы от Ярославля до села Вятского. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем еще свыше 14 километров на трех сложных участках: между Вятским и Косковом, Никитином и Подольновом, а также между Верховинами и Бухаловом", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
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По словам губернатора, подрядчик начал работы в апреле. По контракту ремонт 14 километров должен быть завершен к марту 2026 года, но дорожники планируют закончить основную часть работ уже к этой осени.
В правительстве региона отмечают, что трасса от Ярославля до Любима связывает населенные пункты четырех муниципальных округов с областным центром, по ней осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Ремонт ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Заместитель директора ГКУ ЯО "Ярдорслужба" Александр Богданов подчеркнул, что ведется постоянный контроль за соблюдением технологий при реализации проекта.
"В контрактах мы предусматриваем обязательное оснащение асфальтоукладчиков видеокамерами для онлайн-мониторинга процесса работ. В случае ухудшения погодных условий оперативно принимаем необходимые меры. Уже отобрали пробы асфальтобетонной смеси для проверки – результаты ожидаются в ближайшие дни", - цитирует Богданова пресс-служба областного правительства.
Полностью завершить обновление трассы до Любима планируется в ближайшие годы. Документация на ремонт еще 40 километров подготовлена и проходит проверку в Яргосстройэкспертизе, информирует областное правительство.
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