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Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2025
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Религия
 
08:14 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/lev-2017983673.html
Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации
Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2025
Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации
Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы Римского Льва XIV РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:14:00+03:00
2025-05-20T08:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы Римского Льва XIV в Ватикане, рассказал РИА Новости, что проповедь понтифика на ней была сжатой и четкой и вызвала энтузиазм у собравшихся. "Проповедь понтифика поразила сжатостью и четкостью. Ключевыми словами были "любовь" и "единство": это слово прозвучало во время проповеди как минимум восемь раз. И, конечно, Папа молился и призывал к миру, а также напомнил о миссионерском характере церкви", – сказал епископ. Слова Папы и его манера укрепляли вдохновение и энтузиазм у верующих, отметил он, хотя внешне люди выражали это сдержанно, так как организаторы церемонии перед началом богослужения просили о сохранении молитвенной атмосферы. На инаугурационной мессе на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье новому понтифику Льву XIV были вручены символы верховной власти римского понтифика. Это так называемый "перстень Рыбака", а также паллий: узкая лента из белой овечьей шерсти с обшитыми черным шелком кусочками свинца на концах, на которой вышиты шесть крестов, три из которых украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. По сообщению службы печати Святого престола, в церемонии вступления папы на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250521/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250508/papa-2015882209.html
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новый папа римский, россия, ватикан, в мире
Религия, Новый Папа Римский, Россия, Ватикан, В мире
Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации

Епископ из РФ Дубинин назвал проповедь Льва XIV на инаугурации сжатой и четкой

© Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV во время церемонии интронизации на площади Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы Римского Льва XIV в Ватикане, рассказал РИА Новости, что проповедь понтифика на ней была сжатой и четкой и вызвала энтузиазм у собравшихся.
"Проповедь понтифика поразила сжатостью и четкостью. Ключевыми словами были "любовь" и "единство": это слово прозвучало во время проповеди как минимум восемь раз. И, конечно, Папа молился и призывал к миру, а также напомнил о миссионерском характере церкви", – сказал епископ.
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Слова Папы и его манера укрепляли вдохновение и энтузиазм у верующих, отметил он, хотя внешне люди выражали это сдержанно, так как организаторы церемонии перед началом богослужения просили о сохранении молитвенной атмосферы.
На инаугурационной мессе на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье новому понтифику Льву XIV были вручены символы верховной власти римского понтифика. Это так называемый "перстень Рыбака", а также паллий: узкая лента из белой овечьей шерсти с обшитыми черным шелком кусочками свинца на концах, на которой вышиты шесть крестов, три из которых украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. По сообщению службы печати Святого престола, в церемонии вступления папы на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.
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