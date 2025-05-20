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Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации

Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации - РИА Новости, 20.05.2025

Епископ из России оценил проповедь Льва XIV на инаугурации

Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы Римского Льва XIV РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:14:00+03:00

2025-05-20T08:14:00+03:00

2025-05-20T08:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, присутствовавший на инаугурационной мессе папы Римского Льва XIV в Ватикане, рассказал РИА Новости, что проповедь понтифика на ней была сжатой и четкой и вызвала энтузиазм у собравшихся. "Проповедь понтифика поразила сжатостью и четкостью. Ключевыми словами были "любовь" и "единство": это слово прозвучало во время проповеди как минимум восемь раз. И, конечно, Папа молился и призывал к миру, а также напомнил о миссионерском характере церкви", – сказал епископ. Слова Папы и его манера укрепляли вдохновение и энтузиазм у верующих, отметил он, хотя внешне люди выражали это сдержанно, так как организаторы церемонии перед началом богослужения просили о сохранении молитвенной атмосферы. На инаугурационной мессе на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье новому понтифику Льву XIV были вручены символы верховной власти римского понтифика. Это так называемый "перстень Рыбака", а также паллий: узкая лента из белой овечьей шерсти с обшитыми черным шелком кусочками свинца на концах, на которой вышиты шесть крестов, три из которых украшены золотыми иглами с драгоценными камнями. По сообщению службы печати Святого престола, в церемонии вступления папы на Апостольский престол приняли участие около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20250521/papa_rimskiy-2015918610.html

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новый папа римский, россия, ватикан, в мире