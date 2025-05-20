https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html

Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию

Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию - РИА Новости, 20.05.2025

Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию

ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:58:00+03:00

2025-05-20T11:58:00+03:00

2025-05-20T12:09:00+03:00

европа

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Евросоюза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.На кадрах оперативной съемки ФСБ России - транспортное средство, на котором перевозили упаковки с кокаином. На видео также изъятые из автомобиля брикеты с наркотиком в большом количестве.Кроме того, фиксируется само задержание наркодилеров и склад кокаина в контейнере, оборудованном под жилое помещение.

https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию ФСБ показала видео задержания причастных к организации транзита крупных партий кокаина через Россию 2025-05-20T11:58 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия