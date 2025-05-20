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Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию - РИА Новости, 20.05.2025
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11:58 20.05.2025 (обновлено: 12:09 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию - РИА Новости, 20.05.2025
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:58:00+03:00
2025-05-20T12:09:00+03:00
европа
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Евросоюза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.На кадрах оперативной съемки ФСБ России - транспортное средство, на котором перевозили упаковки с кокаином. На видео также изъятые из автомобиля брикеты с наркотиком в большом количестве.Кроме того, фиксируется само задержание наркодилеров и склад кокаина в контейнере, оборудованном под жилое помещение.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html
европа
россия
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353
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Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию
ФСБ показала видео задержания причастных к организации транзита крупных партий кокаина через Россию
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европа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Европа, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию

ФСБ показала видео задержания перевозивших кокаин в Европу через Россию курьеров

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию.
По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Евросоюза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.
На кадрах оперативной съемки ФСБ России - транспортное средство, на котором перевозили упаковки с кокаином. На видео также изъятые из автомобиля брикеты с наркотиком в большом количестве.
Кроме того, фиксируется само задержание наркодилеров и склад кокаина в контейнере, оборудованном под жилое помещение.
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