https://ria.ru/20250520/kurery-2018022697.html
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию - РИА Новости, 20.05.2025
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:58:00+03:00
2025-05-20T11:58:00+03:00
2025-05-20T12:09:00+03:00
европа
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ЦФСБ показала видео с задержанными курьерами, перевозившими крупные объёмы кокаина в Европу через Россию.По данным силовиков, в интересах европейской преступной группировки они должны были вывезти из России в государства Евросоюза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным, из незаконного оборота у них изъято 1110 килограмм запрещенных веществ.На кадрах оперативной съемки ФСБ России - транспортное средство, на котором перевозили упаковки с кокаином. На видео также изъятые из автомобиля брикеты с наркотиком в большом количестве.Кроме того, фиксируется само задержание наркодилеров и склад кокаина в контейнере, оборудованном под жилое помещение.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982613758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание причастных к организации транзита кокаина через Россию
ФСБ показала видео задержания причастных к организации транзита крупных партий кокаина через Россию
2025-05-20T11:58
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Европа, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Появились кадры задержания курьеров, перевозивших кокаин через Россию
ФСБ показала видео задержания перевозивших кокаин в Европу через Россию курьеров