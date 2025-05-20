https://ria.ru/20250520/krym-2018129135.html

В Крыму готовятся ввести режим угрозы ЧС из-за заморозков

В Крыму готовятся ввести режим угрозы ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 20.05.2025

В Крыму готовятся ввести режим угрозы ЧС из-за заморозков

Режим угрозы ЧС готовится к введению в нескольких сельскохозяйственных регионах Крыма из-за гибели в результате заморозков части урожая черешни, персика и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:29:00+03:00

2025-05-20T20:29:00+03:00

2025-05-20T21:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Режим угрозы ЧС готовится к введению в нескольких сельскохозяйственных регионах Крыма из-за гибели в результате заморозков части урожая черешни, персика и сливы, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. "Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов (пострадавшего или погибшего урожая – ред). Если объем повреждений превысит 10-15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются – будем проводить работу по введению режима ЧС" , - сказал Кратюк, добавив, что введение режима угрозы ЧС готовится для нескольких пострадавших сельхозрегионов полуострова. Введение такого режима необходимо для подтверждения законным образом снижения урожая, чтобы сельхозпроизводителям можно было пролонгировать лизинговые платежи. Кроме того, введение угрозы ЧС и самого режима ЧС позволит компенсировать потери аграриям за счет страхового платежа у страховых компаний, отметил он. Пока решение готовится в отношении аграриев, занимающихся выращиванием фруктов, в частности косточковых, сказал министр. Ранний урожай косточковых культур - персика, черешни и сливы - в Крыму будет меньше на 20% из-за апрельских и майских заморозков, заявил ранее Кратюк. Больше всего от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах. Ранее заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко сообщила РИА Новости, что длительная засуха и заморозки отрицательным образом сказались на озимых и яровых зерновых, что приведет к снижению урожайности культур. Ученый отметила, что угнетение растений в разной степени отмечается на всех опытных полях института в Красногвардейском районе Крыма.

https://ria.ru/20250519/chs-2017923345.html

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республика крым, россия, происшествия