https://ria.ru/20250520/kosmos-2018112960.html

В США признали нехватку денег на соперничество с Россией и КНР в космосе

В США признали нехватку денег на соперничество с Россией и КНР в космосе - РИА Новости, 20.05.2025

В США признали нехватку денег на соперничество с Россией и КНР в космосе

Американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве, признал во вторник командующий операциями... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:32:00+03:00

2025-05-20T18:32:00+03:00

2025-05-20T18:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве, признал во вторник командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман. "Мы не финансируемся адекватно для выполнения новых миссий, которые даны мне в космической безопасности", - заявил он на слушаниях в комитете по вооруженным службам сената США, комментируя возможности ответа на якобы имеющиеся угрозы со стороны РФ и КНР в космосе. По оценке Зальцмана, Россия и Китай в последние годы добились значительного прогресса в развитии своих возможностей и технологий в космосе, однако Штатам требуются дополнительные ресурсы для соответствия вызовам. "Это просто вопрос масштаба. Я часто использую аналогию, что это как трансформировать торговый флот в ВМС США или (авиакомпанию - ред.) United Airlines в Военно-воздушные силы. Есть множество нового оборудования, нового обучения, новых людей - мы не можем просто взять то, что у нас было, и предположить, что получим превосходство в космосе с этим оборудованием. Это требует новых ресурсов, и здесь возникает разрыв в финансировании", - заключил американский военачальник.

https://ria.ru/20250502/ssha-2014632052.html

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в мире, космос - риа наука, россия, китай, сша, united airlines