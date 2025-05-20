https://ria.ru/20250520/kos-2018002774.html

Украина готова к переговорам о членстве в ЕС, считает еврокомиссар

Украина готова к переговорам о членстве в ЕС, считает еврокомиссар - РИА Новости, 20.05.2025

Украина готова к переговорам о членстве в ЕС, считает еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:31:00+03:00

2025-05-20T10:31:00+03:00

2025-05-20T10:31:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к Евросоюзу. "Интеграция Украины в ЕС станет ключевым элементом гарантий безопасности как только начнутся мирные переговоры. И я хочу внести ясность: речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы. Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров", - заявила еврокомиссар перед началом в Брюсселе встречи глав МИД и минобороны стран ЕС. Она подчеркнула, что "теперь у Совета ЕС есть все необходимое для принятия решения". "На прошлой неделе мы отправили Совету еще две оценки по кластеру 2 и кластеру 6 для обеих стран: Украины и Молдавии. И если мы будем продолжать в том же духе, мы сможем провести все оценки до осени", - пояснила представитель Еврокомиссии. Она также отметила, что, по мнению Брюсселя, открытие переговоров с Киевом по существу позволит "Венгрии получить все ответы на свои опасения по поводу прав меньшинств на Украине". Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе. Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html

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в мире, украина, брюссель, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия