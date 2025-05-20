https://ria.ru/20250520/kor-2018002977.html
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ
Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:32:00+03:00
2025-05-20T10:32:00+03:00
2025-05-20T10:32:00+03:00
москва
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с регистрацией 1 случая кори у студента филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении. Кроме того, ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, проводится вакцинация и обработка помещения. "Сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебном корпусе", - добавили в МГУ. Для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, до 2 июня вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ
Случай кори выявлен у студента филфака МГУ, в здании проводят дезинфекцию