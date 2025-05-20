Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kor-2018002977.html
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ
Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:32:00+03:00
2025-05-20T10:32:00+03:00
москва
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с регистрацией 1 случая кори у студента филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении. Кроме того, ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, проводится вакцинация и обработка помещения. "Сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебном корпусе", - добавили в МГУ. Для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, до 2 июня вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html
https://ria.ru/20250514/patrushev-2016900815.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ

Случай кори выявлен у студента филфака МГУ, в здании проводят дезинфекцию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В связи с регистрацией 1 случая кори у студента филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - говорится в сообщении.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Онищенко рассказал, как защититься от холеры
2 мая, 03:27
Кроме того, ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, проводится вакцинация и обработка помещения.
"Сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебном корпусе", - добавили в МГУ.
Для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, до 2 июня вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Патрушев оценил ситуацию с африканской чумой свиней и птичьим гриппом
14 мая, 15:12
 
МоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала