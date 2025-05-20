Колумбия подтвердила приостановку авиасообщения с Венесуэлой
МИД Колумбии подтвердил временную приостановку авиасообщения с Венесуэлой
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии в понедельник в блоге в Х подтвердило получение официальной информации от правительства Венесуэлы о временной приостановке рейсов авиации общего назначения и коммерческих авиаперевозок между двумя странами по соображениям национальной безопасности.
"Министерство иностранных дел Колумбии сообщает, что получило информацию от правительства Боливарианской Республики Венесуэла о приостановке рейсов авиации общего назначения и коммерческих авиаперевозок по причинам, связанным с национальной безопасностью", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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Как уточняется, данная мера будет действовать до понедельника, 26 мая, 18:00 по местному времени. Она не распространяется на грузовые авиаперевозки, которые продолжат осуществляться в обычном режиме на протяжении всего срока приостановки.
В тексте в ответ на заявления Каракаса о причастности иностранцев, в том числе колумбийцев, к попыткам срыва выборов, подчёркивается, что на данный момент правительство Густаво Петро не располагает данными о задержаниях граждан Колумбии.
Ранее в понедельник власти Венесуэлы объявили о закрытии воздушного пространства для рейсов из Колумбии, после того как были задержаны 38 человек, предположительно причастных к планированию диверсий накануне выборов в региональные и законодательные органы, назначенных на 25 мая.