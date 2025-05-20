https://ria.ru/20250520/kolumbija-2017967559.html

Колумбия подтвердила приостановку авиасообщения с Венесуэлой

Колумбия подтвердила приостановку авиасообщения с Венесуэлой - РИА Новости, 20.05.2025

Колумбия подтвердила приостановку авиасообщения с Венесуэлой

Министерство иностранных дел Колумбии в понедельник в блоге в Х подтвердило получение официальной информации от правительства Венесуэлы о временной приостановке РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:55:00+03:00

2025-05-20T01:55:00+03:00

2025-05-20T01:55:00+03:00

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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии в понедельник в блоге в Х подтвердило получение официальной информации от правительства Венесуэлы о временной приостановке рейсов авиации общего назначения и коммерческих авиаперевозок между двумя странами по соображениям национальной безопасности. "Министерство иностранных дел Колумбии сообщает, что получило информацию от правительства Боливарианской Республики Венесуэла о приостановке рейсов авиации общего назначения и коммерческих авиаперевозок по причинам, связанным с национальной безопасностью", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Как уточняется, данная мера будет действовать до понедельника, 26 мая, 18:00 по местному времени. Она не распространяется на грузовые авиаперевозки, которые продолжат осуществляться в обычном режиме на протяжении всего срока приостановки. В тексте в ответ на заявления Каракаса о причастности иностранцев, в том числе колумбийцев, к попыткам срыва выборов, подчёркивается, что на данный момент правительство Густаво Петро не располагает данными о задержаниях граждан Колумбии. Ранее в понедельник власти Венесуэлы объявили о закрытии воздушного пространства для рейсов из Колумбии, после того как были задержаны 38 человек, предположительно причастных к планированию диверсий накануне выборов в региональные и законодательные органы, назначенных на 25 мая.

https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html

https://ria.ru/20250513/venesuela-2016600255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, венесуэла, каракас, густаво петро