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Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня

Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня - РИА Новости, 20.05.2025

Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня

Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:10:00+03:00

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2025-05-20T03:10:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября). Оживленный делегационный обмен продолжится по парламентской и мидовской линиям", - заявил Мацегора в интервью газете "Известия".

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015802402.html

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Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, в мире