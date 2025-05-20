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Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня - РИА Новости, 20.05.2025
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:10:00+03:00
2025-05-20T03:10:00+03:00
2025-05-20T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября). Оживленный делегационный обмен продолжится по парламентской и мидовской линиям", - заявил Мацегора в интервью газете "Известия".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Мацегора, В мире
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня
Посол Мацегора: Россия и КНДР обменяются делегациями до конца 2025 года