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Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня - РИА Новости, 20.05.2025
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Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня - РИА Новости, 20.05.2025
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. РИА Новости, 20.05.2025
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россия
кндр (северная корея)
пхеньян
александр мацегора
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября). Оживленный делегационный обмен продолжится по парламентской и мидовской линиям", - заявил Мацегора в интервью газете "Известия".
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Мацегора, В мире
Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня

Посол Мацегора: Россия и КНДР обменяются делегациями до конца 2025 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНДР обменяются делегациями высокого уровня до конца 2025 года, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Думаю, до конца года мы обменяемся еще несколькими делегациями высокого уровня, в том числе по случаю празднования 80-летия Освобождения Кореи (15 августа) и 80-летия создания Трудовой партии Кореи (10 октября). Оживленный делегационный обмен продолжится по парламентской и мидовской линиям", - заявил Мацегора в интервью газете "Известия".
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РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянАлександр МацегораВ мире
 
 
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