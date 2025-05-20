https://ria.ru/20250520/kitay-2018026487.html

Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США

Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США - РИА Новости, 20.05.2025

Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США

Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:15:00+03:00

2025-05-20T12:15:00+03:00

2025-05-20T12:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Россия и Китай поддерживают регулярный диалог по всем вопрос, затрагивающим национальные интересы обеих стран. "Украина не исключение, у нас с китайскими друзьями постоянный канал общения по этому вопросу. Мы ничего не скрываем от них, поскольку Китай занимает по этой теме очень взвешенную и сбалансированную позицию и готов предоставить свои услуги для достижения договоренности", - сказал дипломат. На вопрос о том, будет ли Китай проинформирован о переговорном процессе с Украиной, он заявил: "Я уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время, если уже не сделано". "Будем и дальше их информировать о всех нюансах наших переговоров с Украиной и со странами Запада, включая США", - добавил Руденко. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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украина, китай, россия, андрей руденко, владимир мединский, владимир путин, в мире