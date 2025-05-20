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Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kitay-2018026487.html
Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США
Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США - РИА Новости, 20.05.2025
Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США
Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:15:00+03:00
2025-05-20T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
китай
россия
андрей руденко
владимир мединский
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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, Россия и Китай поддерживают регулярный диалог по всем вопрос, затрагивающим национальные интересы обеих стран. "Украина не исключение, у нас с китайскими друзьями постоянный канал общения по этому вопросу. Мы ничего не скрываем от них, поскольку Китай занимает по этой теме очень взвешенную и сбалансированную позицию и готов предоставить свои услуги для достижения договоренности", - сказал дипломат. На вопрос о том, будет ли Китай проинформирован о переговорном процессе с Украиной, он заявил: "Я уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время, если уже не сделано". "Будем и дальше их информировать о всех нюансах наших переговоров с Украиной и со странами Запада, включая США", - добавил Руденко. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
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украина, китай, россия, андрей руденко, владимир мединский, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Китай, Россия, Андрей Руденко, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Россия проинформирует Китай о контактах с Украиной и США

МИД РФ: Москва проинформирует Пекин о контактах с Киевом и Вашингтоном

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Москва проинформирует Пекин о контактах с Украиной и США по тематике урегулирования украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, Россия и Китай поддерживают регулярный диалог по всем вопрос, затрагивающим национальные интересы обеих стран.
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19 мая, 08:00
"Украина не исключение, у нас с китайскими друзьями постоянный канал общения по этому вопросу. Мы ничего не скрываем от них, поскольку Китай занимает по этой теме очень взвешенную и сбалансированную позицию и готов предоставить свои услуги для достижения договоренности", - сказал дипломат.
На вопрос о том, будет ли Китай проинформирован о переговорном процессе с Украиной, он заявил: "Я уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время, если уже не сделано".
"Будем и дальше их информировать о всех нюансах наших переговоров с Украиной и со странами Запада, включая США", - добавил Руденко.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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