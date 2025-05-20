https://ria.ru/20250520/kitaj-2017968421.html

General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай

General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай - РИА Новости, 20.05.2025

General Motors прекратила поставки автомобилей в Китай

Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:22:00+03:00

2025-05-20T02:22:00+03:00

2025-05-20T02:22:00+03:00

авто

китай

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Американская автомобильная корпорация General Motors (GM) проинформировала сотрудников и дилеров своего китайского экспортного подразделения о решении прекратить поставки транспортных средств в Китай, сообщает агентство Рейтер. "В связи с существенными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM, ориентированная на продажу премиальных автомобилей для китайского рынка - ред.) и оптимизации деятельности GM China", - говорится в заявлении пресс-секретаря компании. Представитель GM подчеркнул, что импорт автомобилей из США через Durant Guild составлял менее 0,1% от общего объема продаж компании на китайском рынке. General Motors также осуществляет продажи автомобилей в Китае через совместные предприятия с китайской компанией SAIC. Штаб-квартира компании расположена в городе Лючжоу, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На прошлой неделе компания Ford Motor (F.N.) также объявила о прекращении поставок своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей в Китай. Это решение было принято в связи с ответными пошлинами, которые облагают транспортные средства налогом в размере до 150%. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В итоге Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

https://ria.ru/20250512/poshliny-2016449892.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988195.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, китай, сша, гуанси-чжуанский автономный район, general motors, ford motor, в мире