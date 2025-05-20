https://ria.ru/20250520/kiev-2018134215.html

У Киева и Европы нет плана урегулирования конфликта, заявил Азаров

У Киева и Европы нет плана урегулирования конфликта, заявил Азаров - РИА Новости, 20.05.2025

У Киева и Европы нет плана урегулирования конфликта, заявил Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у Киева и Европы отсутствует стратегический план по урегулированию украинско-российского конфликта и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:23:00+03:00

2025-05-20T21:23:00+03:00

2025-05-20T21:23:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

дональд трамп

николай азаров (политик)

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у Киева и Европы отсутствует стратегический план по урегулированию украинско-российского конфликта и обеспечению стабильности. Азаров поставил под сомнение наличие у киевских властей и Европы реального стратегического плана урегулирования конфликта на Украине. Политик считает, что предложения о прекращении боевых действий без четкого плана приведут лишь к очередному "Минску-3". "Вернемся к главному вопросу. А у киевского режима или Европы есть стратегический план урегулирования конфликта? Так положите его на стол! Просто прекратить конфликт и остановиться? А что дальше? А дальше мы получаем Минск-3 по замыслу тех, кто об этом так говорит и так печется", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По его мнению, в области мировой стабильности нет ни серьезного разговора, ни серьезного плана. Он также считает, что американский лидер Дональд Трамп не реализовал "концепцию в области внешней политики" поскольку пока сосредоточен на внутренних вопросах. В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. Позднее Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Портал Axios также сообщал, что Трамп заявил лидерам ЕС и Зеленскому после разговора с российским президентом Владимиром Путиным, что не считает санкции против России хорошей идеей, так как РФ хочет соглашения по урегулированию на Украине. Ранее Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013329083.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017639902.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз