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Киевский режим исчерпал свои полномочия, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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19:38 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kiev-2018121786.html
Киевский режим исчерпал свои полномочия, заявил Медведев
Киевский режим исчерпал свои полномочия, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Киевский режим исчерпал свои полномочия, заявил Медведев
Киевский режим исчерпал свои полномочия и не принял решений по своей легализации в рамках украинской конституции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:38:00+03:00
2025-05-20T19:38:00+03:00
украина
россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим исчерпал свои полномочия и не принял решений по своей легализации в рамках украинской конституции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев в ходе общения с прессой сообщил, что предстоит проделать большой путь при подготовке меморандума между РФ и Украиной по возможному будущему мирному договору. В частности, со стороны Украины нужно будет найти тех, кто сможет подписать такой документ. "Этот (киевский – ред.) режим исчерпал свои полномочия и не принял решений в рамках действующей конституции. Наверное, какие-то возможности для того, чтобы легализоваться, а эти возможности конституцией Украины предусмотрены, существуют, так что поживем - увидим. Сейчас самая сложная задача — это насытить меморандум необходимым содержанием", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможно ли юридически оформить договоренности по Украине так, чтобы в будущем навсегда избежать повторения конфликта.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121360.html
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украина, россия, дмитрий медведев
Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Киевский режим исчерпал свои полномочия, заявил Медведев

Медведев: киевский режим исчерпал полномочия и не принял решений по легализации

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим исчерпал свои полномочия и не принял решений по своей легализации в рамках украинской конституции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев в ходе общения с прессой сообщил, что предстоит проделать большой путь при подготовке меморандума между РФ и Украиной по возможному будущему мирному договору. В частности, со стороны Украины нужно будет найти тех, кто сможет подписать такой документ.
"Этот (киевский – ред.) режим исчерпал свои полномочия и не принял решений в рамках действующей конституции. Наверное, какие-то возможности для того, чтобы легализоваться, а эти возможности конституцией Украины предусмотрены, существуют, так что поживем - увидим. Сейчас самая сложная задача — это насытить меморандум необходимым содержанием", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможно ли юридически оформить договоренности по Украине так, чтобы в будущем навсегда избежать повторения конфликта.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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