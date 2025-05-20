https://ria.ru/20250520/khoroshavtsev-2017972989.html

Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию

Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию - РИА Новости, 20.05.2025

Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию

Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:12:00+03:00

2025-05-20T04:12:00+03:00

2025-05-20T04:12:00+03:00

происшествия

турция

виктор хорошавцев

башнефть

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Из рапорта оперативного сотрудника следовало, что ещё 16 июня 2024 года Хорошавцев В.Г. выехал за пределы Российской Федерации в Турцию и данных о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется", - сказано в документах. Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии. Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры. Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.

https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017640238.html

https://ria.ru/20250127/sudya-1995761618.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, турция, виктор хорошавцев, башнефть