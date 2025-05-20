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Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию - РИА Новости, 20.05.2025
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04:12 20.05.2025
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Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию
Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию - РИА Новости, 20.05.2025
Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию
Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:12:00+03:00
2025-05-20T04:12:00+03:00
происшествия
турция
виктор хорошавцев
башнефть
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Из рапорта оперативного сотрудника следовало, что ещё 16 июня 2024 года Хорошавцев В.Г. выехал за пределы Российской Федерации в Турцию и данных о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется", - сказано в документах. Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии. Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры. Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017640238.html
https://ria.ru/20250127/sudya-1995761618.html
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происшествия, турция, виктор хорошавцев, башнефть
Происшествия, Турция, Виктор Хорошавцев, Башнефть
Экс-глава "Башнефти" уехал из России в Турцию

Экс-президент "Башнефти" Хорошавцев выехал из России в Турцию летом 2024 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу о мошенничестве бывший президент "Башнефти", экс-член Совета Федерации Виктор Хорошавцев выехал за пределы РФ в Турцию летом 2024 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Из рапорта оперативного сотрудника следовало, что ещё 16 июня 2024 года Хорошавцев В.Г. выехал за пределы Российской Федерации в Турцию и данных о его возвращении в Российскую Федерацию не имеется", - сказано в документах.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Экс-глава криптобиржи Binance в СНГ обвиняется в мошенничестве
18 мая, 03:00
Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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