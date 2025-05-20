https://ria.ru/20250520/kazan-2018030443.html

На КazanForum заключили 130 соглашений

На КazanForum заключили 130 соглашений - РИА Новости, 20.05.2025

На КazanForum заключили 130 соглашений

Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:33:00+03:00

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2025-05-20T12:33:00+03:00

республика татарстан

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казань

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130 соглашений, в том числе 75 - международного характера, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "У нас в итоге получилось 148 деловых сессий, где приняли участие 8,4 тысячи экспертов… Всего на полях форума в общей сложности мы 22,5 тысяч участников всех мероприятий имеем суммарно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Минуллина напомнила, что оргкомитет форума зафиксировал 130 соглашений, которые были подписаны, из них 75 носят международный характер. "У нас есть соглашения, о которых был проинформирован оргкомитет, о которых мы знаем, есть соглашения, которые не попали в наш реестр. Они были подписаны на площадке фактически за закрытыми дверями", - уточнила она. По словам спикера, в числе важных отраслевое соглашение в сфере геодезии и картографии между Россией и Ираном, несколько соглашений о побратимстве, в сфере образования и науки, соглашения между торгово-промышленными палатами, различными венчурными фондами. Интересные соглашения, по ее информации, подписаны о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати, по искусственному интеллекту. Ряд соглашений заключены по выходу российских производителей на рынки стран исламского мира. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250519/forum-2017910697.html

https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иран, талия минуллина, казань