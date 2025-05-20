Рейтинг@Mail.ru
На КazanForum заключили 130 соглашений - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:33 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kazan-2018030443.html
На КazanForum заключили 130 соглашений
На КazanForum заключили 130 соглашений - РИА Новости, 20.05.2025
На КazanForum заключили 130 соглашений
Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:33:00+03:00
2025-05-20T12:33:00+03:00
республика татарстан
россия
иран
талия минуллина
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016686299_0:193:2996:1878_1920x0_80_0_0_71d5a5a976ef682ba1f595acd3273d78.jpg
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130 соглашений, в том числе 75 - международного характера, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "У нас в итоге получилось 148 деловых сессий, где приняли участие 8,4 тысячи экспертов… Всего на полях форума в общей сложности мы 22,5 тысяч участников всех мероприятий имеем суммарно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Минуллина напомнила, что оргкомитет форума зафиксировал 130 соглашений, которые были подписаны, из них 75 носят международный характер. "У нас есть соглашения, о которых был проинформирован оргкомитет, о которых мы знаем, есть соглашения, которые не попали в наш реестр. Они были подписаны на площадке фактически за закрытыми дверями", - уточнила она. По словам спикера, в числе важных отраслевое соглашение в сфере геодезии и картографии между Россией и Ираном, несколько соглашений о побратимстве, в сфере образования и науки, соглашения между торгово-промышленными палатами, различными венчурными фондами. Интересные соглашения, по ее информации, подписаны о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати, по искусственному интеллекту. Ряд соглашений заключены по выходу российских производителей на рынки стран исламского мира. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250519/forum-2017910697.html
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
россия
иран
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016686299_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6318a7f59b9ddbfeef812d187b5973bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, талия минуллина, казань
Республика Татарстан, Россия, Иран, Талия Минуллина, Казань
На КazanForum заключили 130 соглашений

На форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" заключили 130 соглашений

© АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2025. Подготовка
KAZANFORUM 2025. Подготовка - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
KAZANFORUM 2025. Подготовка
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130 соглашений, в том числе 75 - международного характера, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"У нас в итоге получилось 148 деловых сессий, где приняли участие 8,4 тысячи экспертов… Всего на полях форума в общей сложности мы 22,5 тысяч участников всех мероприятий имеем суммарно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики.
Международный экономический форум Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Более восьми тысяч человек стали участниками KazanForum
19 мая, 18:03
Минуллина напомнила, что оргкомитет форума зафиксировал 130 соглашений, которые были подписаны, из них 75 носят международный характер.
"У нас есть соглашения, о которых был проинформирован оргкомитет, о которых мы знаем, есть соглашения, которые не попали в наш реестр. Они были подписаны на площадке фактически за закрытыми дверями", - уточнила она.
По словам спикера, в числе важных отраслевое соглашение в сфере геодезии и картографии между Россией и Ираном, несколько соглашений о побратимстве, в сфере образования и науки, соглашения между торгово-промышленными палатами, различными венчурными фондами.
Интересные соглашения, по ее информации, подписаны о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати, по искусственному интеллекту. Ряд соглашений заключены по выходу российских производителей на рынки стран исламского мира.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025
12 мая, 15:22
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
 
Республика ТатарстанРоссияИранТалия МинуллинаКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала