https://ria.ru/20250520/kazan-2018030443.html
На КazanForum заключили 130 соглашений
На КazanForum заключили 130 соглашений - РИА Новости, 20.05.2025
На КazanForum заключили 130 соглашений
Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:33:00+03:00
2025-05-20T12:33:00+03:00
2025-05-20T12:33:00+03:00
республика татарстан
россия
иран
талия минуллина
казань
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130 соглашений, в том числе 75 - международного характера, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "У нас в итоге получилось 148 деловых сессий, где приняли участие 8,4 тысячи экспертов… Всего на полях форума в общей сложности мы 22,5 тысяч участников всех мероприятий имеем суммарно", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Минуллина напомнила, что оргкомитет форума зафиксировал 130 соглашений, которые были подписаны, из них 75 носят международный характер. "У нас есть соглашения, о которых был проинформирован оргкомитет, о которых мы знаем, есть соглашения, которые не попали в наш реестр. Они были подписаны на площадке фактически за закрытыми дверями", - уточнила она. По словам спикера, в числе важных отраслевое соглашение в сфере геодезии и картографии между Россией и Ираном, несколько соглашений о побратимстве, в сфере образования и науки, соглашения между торгово-промышленными палатами, различными венчурными фондами. Интересные соглашения, по ее информации, подписаны о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати, по искусственному интеллекту. Ряд соглашений заключены по выходу российских производителей на рынки стран исламского мира. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250519/forum-2017910697.html
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, талия минуллина, казань
Республика Татарстан, Россия, Иран, Талия Минуллина, Казань
На КazanForum заключили 130 соглашений
На форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" заключили 130 соглашений
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Мероприятия ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" в общей сложности посетили 22,5 тысяч человек, заключено 130 соглашений, в том числе 75 - международного характера, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"У нас в итоге получилось 148 деловых сессий, где приняли участие 8,4 тысячи экспертов… Всего на полях форума в общей сложности мы 22,5 тысяч участников всех мероприятий имеем суммарно", - сказала Минуллина
на брифинге в правительстве республики.
Минуллина напомнила, что оргкомитет форума зафиксировал 130 соглашений, которые были подписаны, из них 75 носят международный характер.
"У нас есть соглашения, о которых был проинформирован оргкомитет, о которых мы знаем, есть соглашения, которые не попали в наш реестр. Они были подписаны на площадке фактически за закрытыми дверями", - уточнила она.
По словам спикера, в числе важных отраслевое соглашение в сфере геодезии и картографии между Россией
и Ираном
, несколько соглашений о побратимстве, в сфере образования и науки, соглашения между торгово-промышленными палатами, различными венчурными фондами.
Интересные соглашения, по ее информации, подписаны о создании в Татарстане центра компетенций по 3D-печати, по искусственному интеллекту. Ряд соглашений заключены по выходу российских производителей на рынки стран исламского мира.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" прошел с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступило генеральным медиапартнером и фотохостом форума.