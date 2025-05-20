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В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур - РИА Новости, 20.05.2025
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Новое оружие России
 
09:33 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html
В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур
В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур - РИА Новости, 20.05.2025
В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур
Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:33:00+03:00
2025-05-20T09:33:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
россия
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Этот катер основан на базе РПК-640, но имеет ряд отличий. Как и базовый катер, РПК-640.М1 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта",- сказал Даниленко. По его словам, модернизированная версия обладает усиленной транцевой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий — наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения; складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды; а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора. "Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера. Результаты испытаний показали, что модернизированная версия полностью сохраняет заявленные характеристики базовой модели катера", - заявил Даниленко.
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безопасность, россия, kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод)
В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур

КМЗ: модернизированный катер РПК-640.М1 сможет преодолевать мелководье

© ООО "КМЗ"Модернизированный катер РПК-640.М1
Модернизированный катер РПК-640.М1 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© ООО "КМЗ"
Модернизированный катер РПК-640.М1. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
«
"Этот катер основан на базе РПК-640, но имеет ряд отличий. Как и базовый катер, РПК-640.М1 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта",- сказал Даниленко.
По его словам, модернизированная версия обладает усиленной транцевой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий — наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения; складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды; а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора.
"Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера. Результаты испытаний показали, что модернизированная версия полностью сохраняет заявленные характеристики базовой модели катера", - заявил Даниленко.
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