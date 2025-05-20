https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html

В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур

В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур - РИА Новости, 20.05.2025

В России завершили испытания модернизированного катера для силовых структур

Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:33:00+03:00

2025-05-20T09:33:00+03:00

2025-05-20T09:33:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

россия

kmz (кингисеппский машиностроительный завод)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно завершил ходовые испытания модернизированного катера РПК-640.М1 для силовых структур России, который теперь сможет преодолеть мелководье, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Этот катер основан на базе РПК-640, но имеет ряд отличий. Как и базовый катер, РПК-640.М1 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта",- сказал Даниленко. По его словам, модернизированная версия обладает усиленной транцевой частью для установки мотора мощностью 200 лошадиных сил, а сам мотор оснащен гидролифтом для возможности прохождения мелководных участков. Среди других отличий — наличие автоматической якорной лебедки, которая дает экипажу возможность дистанционного поднятия и сброса якоря и упрощает эксплуатацию судна в условиях сильного ветра, волн или течения; складная лестница, которая облегчает подъем на борт катера с воды; а также откидные кринолины, которые облегчают обслуживание мотора. "Во время ходовых испытаний представители отдела ОТК проверили работоспособность нового оборудования и оценили степень возможного негативного влияния этого оборудования на ходовые качества катера. Результаты испытаний показали, что модернизированная версия полностью сохраняет заявленные характеристики базовой модели катера", - заявил Даниленко.

https://ria.ru/20241116/kater-1984104630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, kmz (кингисеппский машиностроительный завод)