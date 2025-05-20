https://ria.ru/20250520/jakutija-2017979825.html
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы - РИА Новости, 20.05.2025
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы
Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:59:00+03:00
2025-05-20T06:59:00+03:00
2025-05-20T06:59:00+03:00
происшествия
среднеколымск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
паводки в россии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23647/81/236478163_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_418681d6c11b453028ed27fb79ed2bfc.jpg
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. "Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени (9.00 мск) принято в Среднеколымском районе. Возглавит операцию начальник службы спасения Якутии Иннокентий Андросов", - рассказали в оперштабе. По словам Андросова, во время облета отмечен затор в 15 километрах ниже Среднеколымска. "Облет и взрывные работы будут совершены с вертолета Ми-8 МЧС России. Будут задействованы спасатели Среднеколымского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии вместе со взрывниками ООО БВК "Удача Плюс", - сообщили в оперативном штабе. По данным мониторинга на 12.00 (6.00 мск), уровень воды у города Среднеколымска составил 1157 сантиметров при критическом значении 1200 сантиметров. Ранее сообщалось, что авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск в Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы.
https://ria.ru/20250505/ishim-2015000847.html
https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html
среднеколымск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23647/81/236478163_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_704aaf379f47cd5b79898748dd01d720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, среднеколымск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, паводки в россии — 2025
Происшествия, Среднеколымск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Паводки в России — 2025
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы
Взрывные работы проведут в Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта