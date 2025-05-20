https://ria.ru/20250520/jakutija-2017979825.html

На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы

На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы - РИА Новости, 20.05.2025

На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы

Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:59:00+03:00

2025-05-20T06:59:00+03:00

2025-05-20T06:59:00+03:00

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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. "Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени (9.00 мск) принято в Среднеколымском районе. Возглавит операцию начальник службы спасения Якутии Иннокентий Андросов", - рассказали в оперштабе. По словам Андросова, во время облета отмечен затор в 15 километрах ниже Среднеколымска. "Облет и взрывные работы будут совершены с вертолета Ми-8 МЧС России. Будут задействованы спасатели Среднеколымского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии вместе со взрывниками ООО БВК "Удача Плюс", - сообщили в оперативном штабе. По данным мониторинга на 12.00 (6.00 мск), уровень воды у города Среднеколымска составил 1157 сантиметров при критическом значении 1200 сантиметров. Ранее сообщалось, что авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск в Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы.

https://ria.ru/20250505/ishim-2015000847.html

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Дарья Буймова

происшествия, среднеколымск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, паводки в россии — 2025