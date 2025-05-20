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На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы - РИА Новости, 20.05.2025
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06:59 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/jakutija-2017979825.html
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы - РИА Новости, 20.05.2025
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы
Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:59:00+03:00
2025-05-20T06:59:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики. "Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени (9.00 мск) принято в Среднеколымском районе. Возглавит операцию начальник службы спасения Якутии Иннокентий Андросов", - рассказали в оперштабе. По словам Андросова, во время облета отмечен затор в 15 километрах ниже Среднеколымска. "Облет и взрывные работы будут совершены с вертолета Ми-8 МЧС России. Будут задействованы спасатели Среднеколымского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии вместе со взрывниками ООО БВК "Удача Плюс", - сообщили в оперативном штабе. По данным мониторинга на 12.00 (6.00 мск), уровень воды у города Среднеколымска составил 1157 сантиметров при критическом значении 1200 сантиметров. Ранее сообщалось, что авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск в Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы.
https://ria.ru/20250505/ishim-2015000847.html
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происшествия, среднеколымск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, паводки в россии — 2025
Происшествия, Среднеколымск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Паводки в России — 2025
На реке Колыма в Якутии проведут взрывные работы

Взрывные работы проведут в Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта

© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)Паводок в Якутии
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Взрывные работы проведут на реке Колыма в Среднеколымском районе Якутии, где паводком затопило ВПП аэропорта, сообщает оперативный штаб республики.
"Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени (9.00 мск) принято в Среднеколымском районе. Возглавит операцию начальник службы спасения Якутии Иннокентий Андросов", - рассказали в оперштабе.
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По словам Андросова, во время облета отмечен затор в 15 километрах ниже Среднеколымска.
"Облет и взрывные работы будут совершены с вертолета Ми-8 МЧС России. Будут задействованы спасатели Среднеколымского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии вместе со взрывниками ООО БВК "Удача Плюс", - сообщили в оперативном штабе.
По данным мониторинга на 12.00 (6.00 мск), уровень воды у города Среднеколымска составил 1157 сантиметров при критическом значении 1200 сантиметров.
Ранее сообщалось, что авиарейсы в Зырянку и Среднеколымск в Якутии отменены из-за подтопления ВПП аэропортов, пассажиры, ожидающие вылета, заселены в гостиницы.
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ПроисшествияСреднеколымскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПаводки в России — 2025
 
 
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