https://ria.ru/20250520/izrail-2018023062.html

Левый политик из Израиля обвинил Тель-Авив в убийстве детей ради забавы

Левый политик из Израиля обвинил Тель-Авив в убийстве детей ради забавы - РИА Новости, 20.05.2025

Левый политик из Израиля обвинил Тель-Авив в убийстве детей ради забавы

Лидер левой израильской партии "Демократы" и бывший заместитель начальник генштаба армии Яир Голан во вторник вызвал политический переполох в Израиле,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:59:00+03:00

2025-05-20T11:59:00+03:00

2025-05-20T11:59:00+03:00

в мире

израиль

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ицхак герцог

хамас

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Лидер левой израильской партии "Демократы" и бывший заместитель начальник генштаба армии Яир Голан во вторник вызвал политический переполох в Израиле, фактически обвинив свою страну в убийстве детей в Газе "ради забавы", в правящей коалиции и правительстве назвали подобные заявления непростительными и аморальными. В интервью радиостанции "Kan Reshet Bet" Голан заявил, что Израиль находится на пути к тому, чтобы стать страной-изгоем, если не начнет себя вести "вменяемым" способом. "Здравомыслящее государство не ведет войну против гражданского населения, не убивает младенцев ради хобби и не ставит себе целью переселить население", - заявил политик. Голан также оскорбил действующее правительство, заявив, что в нем полно людей, лишенных интеллекта, морали и неспособных управлять страной во время чрезвычайного положения. Заявление прозвучало на фоне расширения боевых действий Израиля в секторе Газа и неспособности противоборствующих сторон заключить соглашение о прекращении огня ввиду непримиримости позиций и требований. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал такое поведение "подстрекательством" против солдат Армии обороны Израиля, которые, по его словам, сражаются за существование еврейского государства. "Голан, который поощряет отказ от службы и раньше сравнивал Израиль с нацистами, будучи в военной форме, пробил сейчас новое дно... В то время как мы ведем войну на несколько фронтов и осуществляем сложные дипломатические усилия по освобождению наших заложников и разгрому (палестинского движения - ред.) ХАМАС, Голан и его радикальные левые соратники повторяют антисемитские кровавые наветы. Нет предела моральному разложению", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал подобные заявления Голана непростительными, добавив, что они "безусловно добавят масла в костер мирового антисемитизма". Президент Израиля Ицхак Герцог назвал обвинения Голана в адрес солдат клеветой и пресечением "красной черты". Армия обороны Израиля в минувшие выходные приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.

https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html

https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html

https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html

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в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хамас, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году