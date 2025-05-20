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Женщину, заставлявшую дочь убить собаку, проверят на вменяемость
Женщину, заставлявшую дочь убить собаку, проверят на вменяемость - РИА Новости, 20.05.2025
Женщину, заставлявшую дочь убить собаку, проверят на вменяемость
Жительницу Липецкой области, которая на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, проверят на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:19:00+03:00
2025-05-20T13:19:00+03:00
2025-05-20T13:19:00+03:00
происшествия
липецкая область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительницу Липецкой области, которая на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, проверят на вменяемость, сообщило СУСК РФ по региону. В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух малолетних девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется, а мать находится на обследовании в медучреждении. СУСК сообщило о возбуждении в отношении женщины уголовного дела об истязании. По данным СУСК, фигурантка является матерью четверых детей в возрасте от 6 до 10 лет. Семья состояла на профилактическом учете, отмечают в СУСК, и сейчас следствие изучает всю связанную с ней документацию. Также следователи допрашивают знакомых семьи и сотрудников органов системы профилактики. "Назначены судебные экспертизы, в том числе с целью установления вменяемости подозреваемой, а также факта применения физического насилия в отношении детей", - говорится в сообщении. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, работавших с семьей, информирует СУСК.
https://ria.ru/20250427/lichnost-2013708766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
Женщину, заставлявшую дочь убить собаку, проверят на вменяемость
СК: заставлявшую дочь убить собаку жительницу Лебедяни проверят на вменяемость
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости.
Жительницу Липецкой области, которая на видео оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, проверят на вменяемость, сообщило СУСК РФ
по региону.
В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится в адрес двух малолетних девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется, а мать находится на обследовании в медучреждении. СУСК сообщило о возбуждении в отношении женщины уголовного дела об истязании.
По данным СУСК, фигурантка является матерью четверых детей в возрасте от 6 до 10 лет. Семья состояла на профилактическом учете, отмечают в СУСК, и сейчас следствие изучает всю связанную с ней документацию. Также следователи допрашивают знакомых семьи и сотрудников органов системы профилактики.
"Назначены судебные экспертизы, в том числе с целью установления вменяемости подозреваемой, а также факта применения физического насилия в отношении детей", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, работавших с семьей, информирует СУСК.