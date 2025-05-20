https://ria.ru/20250520/isk-2017980635.html

Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей

Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2025

Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:16:00+03:00

2025-05-20T07:16:00+03:00

2025-05-20T07:16:00+03:00

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда рублей, говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль", - говорится в заявлении. Суть претензий истца к ответчику не сообщается. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.

https://ria.ru/20250501/isk-2014597580.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)