https://ria.ru/20250520/isk-2017980635.html
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2025
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей
Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:16:00+03:00
2025-05-20T07:16:00+03:00
2025-05-20T07:16:00+03:00
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда рублей, говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль", - говорится в заявлении. Суть претензий истца к ответчику не сообщается. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.
https://ria.ru/20250501/isk-2014597580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей
Минобороны обратилось в суд с иском к Вымпелу на 2,6 миллиарда рублей