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Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2025
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07:16 20.05.2025
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Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2025
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей
Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:16:00+03:00
2025-05-20T07:16:00+03:00
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда рублей, говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль", - говорится в заявлении. Суть претензий истца к ответчику не сообщается. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны потребовало от "Вымпела" более 2,6 миллиарда рублей

Минобороны обратилось в суд с иском к Вымпелу на 2,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "Судостроительный завод "Вымпел", сумма требований составляет более 2,6 миллиарда рублей, говорится в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль", - говорится в заявлении.
Суть претензий истца к ответчику не сообщается. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Минобороны подало иск к "Военторгу" на 914 тысяч рублей
1 мая, 18:16
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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