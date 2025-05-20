https://ria.ru/20250520/iran-2018129436.html

РЭЦ расширяет сотрудничество с Ираном

РЭЦ расширяет сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.05.2025

РЭЦ расширяет сотрудничество с Ираном

Рабочая встреча с делегацией из Исламской Республики Иран, посвященная вопросам развития двусторонней торговли и укрепления партнерских связей, прошла 20 мая в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:34:00+03:00

2025-05-20T20:34:00+03:00

2025-05-20T20:34:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

иран

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рабочая встреча с делегацией из Исламской Республики Иран, посвященная вопросам развития двусторонней торговли и укрепления партнерских связей, прошла 20 мая в офисе Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Иранскую делегацию возглавил президент Торгово-промышленной палаты Ирана Самад Хасанзаде. На встрече стороны обсудили возможности наращивания товарооборота между Россией и Ираном, перспективы расширения и диверсификации торговли в условиях действующего с 15 мая режима свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, а также конкретные шаги по усилению взаимодействия между российским и иранским бизнесом", - говорится в сообщении."Торгово-экономические отношения между Россией и Ираном устойчиво развиваются. Мы отмечаем постепенное углубление сотрудничества, выражающееся, прежде всего, в росте показателей торговли. Наша работа нацелена на дальнейшее наращивание товарооборота, а также диверсификацию экспорта по всем отраслям - от продукции агропромышленного комплекса до высокотехнологичных решений", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина по итогам рабочей встречи.В 2025 году Группа РЭЦ оказала поддержку поставкам продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, а также легкой и металлургической промышленности. В числе ключевых инициатив, реализуемых с участием группы - поддержка проекта по очистке и диагностике нефтегазовых труб и строительства солнечных электростанций в Иране.Никишина также отметила, что один из приоритетов РЭЦ - расширение присутствия российских товаров на рынке Ирана, в том числе под брендом "Сделано в России". В первую очередь, речь идет о выводе в Иран пищевой продукции и товаров повседневного спроса, в том числе на конечного потребителя через иранские торговые сети и электронные площадки.В частности, в сентябре в Иран отправится деловая миссия под эгидой национального бренда "Сделано в России". В Тегеран для установления деловых контактов при поддержке РЭЦ приедут предприятия агропромышленного комплекса и различных отраслей промышленности. Регистрация на миссию открыта до июля на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".В свою очередь, представители иранской делегации высоко оценили налаженное сотрудничество с Российским экспортным центром и выразили твердое намерение оказывать всестороннюю поддержку развитию российско-иранской торговли для устранения барьеров и расширения возможностей для российских и иранских компаний."ТПП Ирана готова предоставлять свои возможности и площадки для презентации российских качественных товаров с целью их выхода на иранский рынок", - отметил Хасанзаде.Он добавил, что при поддержке РЭЦ две страны достигли отметки товарооборота в 5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250515/rets-2017164063.html

https://ria.ru/20250515/iran-2017039576.html

иран

россия

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экономика, российский экспортный центр (рэц), иран, россия