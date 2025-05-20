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МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке - РИА Новости, 20.05.2025
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12:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/iran-2018026273.html
МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке
МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке - РИА Новости, 20.05.2025
МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке
Россия готова помочь Ирану и США - при наличии их согласия - достичь консенсуса по вопросу обсуждаемого ими в настоящее время возможного заключения соглашения... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:15:00+03:00
2025-05-20T12:15:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
андрей руденко
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия готова помочь Ирану и США - при наличии их согласия - достичь консенсуса по вопросу обсуждаемого ими в настоящее время возможного заключения соглашения по ядерной проблематике, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Наши иранские друзья вкратце проинформировали нас о нынешнем этапе переговоров, они надеются, что все-таки удастся выйти на устраивающие всех договоренности. Мы приветствовали такой настрой и в очередной раз заявили о нашей готовности в случае согласия всех сторон и участников переговоров предложить свои услуги, которые могли бы помочь в достижении консенсуса", - сказал Руденко, находившийся с визитом в Тегеране, где у него были встречи с представителями МИД Ирана. Замглавы МИД России отметил, что Москва надеется на положительный исход переговоров между Тегераном и Вашингтоном и "заключение договоренностей, которые бы удовлетворяли обе стороны". По его словам, то, что будет происходить в отношениях США и Ирана, будет влиять в том числе и на региональную ситуацию, которую Москва хотела бы видеть стабильной и безопасной. Руденко отметил, что РФ заявила иранской стороне о готовности сыграть в ирано-американском соглашении роль не только как посредника: "Россия в ходе предыдущей ядерной сделки также оказывала содействие для облегчения определенных аспектов реализации этой договоренности, поэтому есть разные варианты". Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Ранее Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250520/hamenei-2018014296.html
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
https://ria.ru/20250518/iran-2017666157.html
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в мире, иран, сша, россия, андрей руденко, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Россия, Андрей Руденко, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
МИД: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной сделке

Руденко: Россия готова помочь Ирану и США достичь консенсуса по ядерной проблеме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия готова помочь Ирану и США - при наличии их согласия - достичь консенсуса по вопросу обсуждаемого ими в настоящее время возможного заключения соглашения по ядерной проблематике, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Наши иранские друзья вкратце проинформировали нас о нынешнем этапе переговоров, они надеются, что все-таки удастся выйти на устраивающие всех договоренности. Мы приветствовали такой настрой и в очередной раз заявили о нашей готовности в случае согласия всех сторон и участников переговоров предложить свои услуги, которые могли бы помочь в достижении консенсуса", - сказал Руденко, находившийся с визитом в Тегеране, где у него были встречи с представителями МИД Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме
Вчера, 11:31
Замглавы МИД России отметил, что Москва надеется на положительный исход переговоров между Тегераном и Вашингтоном и "заключение договоренностей, которые бы удовлетворяли обе стороны". По его словам, то, что будет происходить в отношениях США и Ирана, будет влиять в том числе и на региональную ситуацию, которую Москва хотела бы видеть стабильной и безопасной.
Руденко отметил, что РФ заявила иранской стороне о готовности сыграть в ирано-американском соглашении роль не только как посредника: "Россия в ходе предыдущей ядерной сделки также оказывала содействие для облегчения определенных аспектов реализации этой договоренности, поэтому есть разные варианты".
Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
19 мая, 11:20
Ранее Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чего хочет Тегеран от соглашения с США по атому
18 мая, 11:01
 
В миреИранСШАРоссияАндрей РуденкоАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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