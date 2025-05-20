https://ria.ru/20250520/iran-2017998892.html
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США - РИА Новости, 20.05.2025
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США
Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:06:00+03:00
2025-05-20T10:06:00+03:00
2025-05-20T10:06:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади. Двумя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено. "Мы получили предложение о следующем раунде непрямых переговоров Ирана и США и рассматриваем его", - приводит слова Гариб-Абади гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), казем гариб-абади, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США
МИД Ирана рассматривает полученное предложение о новом раунде переговоров с США