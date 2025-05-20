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Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США - РИА Новости, 20.05.2025
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10:06 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/iran-2017998892.html
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США - РИА Новости, 20.05.2025
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США
Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:06:00+03:00
2025-05-20T10:06:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
казем гариб-абади
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади. Двумя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено. "Мы получили предложение о следующем раунде непрямых переговоров Ирана и США и рассматриваем его", - приводит слова Гариб-Абади гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
иран
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в мире, иран, сша, тегеран (город), казем гариб-абади, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США

МИД Ирана рассматривает полученное предложение о новом раунде переговоров с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
Двумя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено.
"Мы получили предложение о следующем раунде непрямых переговоров Ирана и США и рассматриваем его", - приводит слова Гариб-Абади гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
19 мая, 11:20
 
В миреИранСШАТегеран (город)Казем Гариб-АбадиАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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