https://ria.ru/20250520/iran-2017998892.html

Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США

Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США - РИА Новости, 20.05.2025

Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США

Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:06:00+03:00

2025-05-20T10:06:00+03:00

2025-05-20T10:06:00+03:00

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аббас аракчи

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Тегеран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике и рассматривает его, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади. Двумя днями ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дата проведения 5-го раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения, по его словам, о ней вскоре будет объявлено. "Мы получили предложение о следующем раунде непрямых переговоров Ирана и США и рассматриваем его", - приводит слова Гариб-Абади гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), казем гариб-абади, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана