https://ria.ru/20250520/indoneziya-2018005239.html

Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии

Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии - РИА Новости, 20.05.2025

Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии

Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:41:00+03:00

2025-05-20T10:41:00+03:00

2025-05-20T10:41:00+03:00

экономика

индонезия

россия

свердловская область

прабово субианто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg

ДЖАКАРТА, 20 мар - РИА Новости. Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам. Сегодня в Джакарте при поддержке Торгового представительства РФ состоялся бизнес-форум "Республика Индонезия - Свердловская область: индустриальное сотрудничество. Вызовы и перспективы". Бизнес-делегация уральских предпринимателей предложила индонезийским партнерам возможности для сотрудничества, а также пригласила принять участие в выставке "Иннопром". "Отношения России и Индонезии сейчас лучше, чем когда-либо. Я испытал это на себе. Я уже более 10 лет работаю в индонезийско-российском комитете при Торговой палате. И вот уже 8 лет я являюсь его председателем. И все, что я вижу в данный момент в плане наших экономических связей, - это только самое лучшее", - отметил Дидит Ратам на полях форума. По его словам, особый позитивный сдвиг в отношениях стал заметен после избрания президентом Индонезии Прабово Субианто. Дидит Ратам также назвал перспективными возможности сотрудничества Индонезии и Свердловской области. "Свердловская область гордится своей промышленностью. А промышленность - это часть того, что мы хотим сделать в плане внедрения новых технологий в Индонезии. Судя по моим беседам с некоторыми компаниями, они открыты для обсуждения частичного переноса производств в Индонезию, передачи технологий. Мы это приветствуем", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html

https://ria.ru/20241111/brend-1983137443.html

индонезия

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индонезия, россия, свердловская область, прабово субианто