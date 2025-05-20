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Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии - РИА Новости, 20.05.2025
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10:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/indoneziya-2018005239.html
Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии
Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии
Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:41:00+03:00
2025-05-20T10:41:00+03:00
экономика
индонезия
россия
свердловская область
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 20 мар - РИА Новости. Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам. Сегодня в Джакарте при поддержке Торгового представительства РФ состоялся бизнес-форум "Республика Индонезия - Свердловская область: индустриальное сотрудничество. Вызовы и перспективы". Бизнес-делегация уральских предпринимателей предложила индонезийским партнерам возможности для сотрудничества, а также пригласила принять участие в выставке "Иннопром". "Отношения России и Индонезии сейчас лучше, чем когда-либо. Я испытал это на себе. Я уже более 10 лет работаю в индонезийско-российском комитете при Торговой палате. И вот уже 8 лет я являюсь его председателем. И все, что я вижу в данный момент в плане наших экономических связей, - это только самое лучшее", - отметил Дидит Ратам на полях форума. По его словам, особый позитивный сдвиг в отношениях стал заметен после избрания президентом Индонезии Прабово Субианто. Дидит Ратам также назвал перспективными возможности сотрудничества Индонезии и Свердловской области. "Свердловская область гордится своей промышленностью. А промышленность - это часть того, что мы хотим сделать в плане внедрения новых технологий в Индонезии. Судя по моим беседам с некоторыми компаниями, они открыты для обсуждения частичного переноса производств в Индонезию, передачи технологий. Мы это приветствуем", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html
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экономика, индонезия, россия, свердловская область, прабово субианто
Экономика, Индонезия, Россия, Свердловская область, Прабово Субианто
Эксперт оценил экономические отношения России и Индонезии

Ратам: экономические связи РФ и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 20 мар - РИА Новости. Экономические отношения России и Индонезии находятся на лучшем уровне за 10 лет, заявил РИА Новости председатель российского комитета индонезийской Торгово-промышленной палаты Дидит Ратам.
Сегодня в Джакарте при поддержке Торгового представительства РФ состоялся бизнес-форум "Республика Индонезия - Свердловская область: индустриальное сотрудничество. Вызовы и перспективы". Бизнес-делегация уральских предпринимателей предложила индонезийским партнерам возможности для сотрудничества, а также пригласила принять участие в выставке "Иннопром".
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"Отношения России и Индонезии сейчас лучше, чем когда-либо. Я испытал это на себе. Я уже более 10 лет работаю в индонезийско-российском комитете при Торговой палате. И вот уже 8 лет я являюсь его председателем. И все, что я вижу в данный момент в плане наших экономических связей, - это только самое лучшее", - отметил Дидит Ратам на полях форума.
По его словам, особый позитивный сдвиг в отношениях стал заметен после избрания президентом Индонезии Прабово Субианто. Дидит Ратам также назвал перспективными возможности сотрудничества Индонезии и Свердловской области.
"Свердловская область гордится своей промышленностью. А промышленность - это часть того, что мы хотим сделать в плане внедрения новых технологий в Индонезии. Судя по моим беседам с некоторыми компаниями, они открыты для обсуждения частичного переноса производств в Индонезию, передачи технологий. Мы это приветствуем", - отметил собеседник агентства.
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ЭкономикаИндонезияРоссияСвердловская областьПрабово Субианто
 
 
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