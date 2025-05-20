https://ria.ru/20250520/indija-2018054721.html

Индия и Пакистан договорились отвести войска на позиции мирного времени

Индия и Пакистан договорились отвести войска на позиции мирного времени - РИА Новости, 20.05.2025

Индия и Пакистан договорились отвести войска на позиции мирного времени

Индия и Пакистан согласились отвести силы на позиции по состоянию до начала конфликта к концу мая, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пакистанский... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:21:00+03:00

2025-05-20T14:21:00+03:00

2025-05-20T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Индия и Пакистан согласились отвести силы на позиции по состоянию до начала конфликта к концу мая, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пакистанский источник в области безопасности. "Войска будут отведены на позиции, которые они занимали до начала конфликта, к концу мая", - заявил агентству источник. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250515/pakistan-2017198415.html

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