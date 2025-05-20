Рейтинг@Mail.ru
Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/import-2018079612.html
Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума
Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума - РИА Новости, 20.05.2025
Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума
Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:20:00+03:00
2025-05-20T16:20:00+03:00
экономика
россия
китай
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999072895_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_ede30d756c5f3601ebc52e68b7c628ab.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года. В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее. Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов. В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.
https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html
https://ria.ru/20250327/import-2007595979.html
россия
китай
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999072895_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_bafae0edb0d46a36ff61ee2d0cecb9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, киргизия
Экономика, Россия, Китай, Киргизия
Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума

Россия в апреле приобрела у Китая томатов на девять миллионов долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Томаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года.
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию
2 мая, 22:56
В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее.
Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов.
В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.
Зерна кофе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе
27 марта, 04:03
 
ЭкономикаРоссияКитайКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала