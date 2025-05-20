https://ria.ru/20250520/import-2018079612.html

Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума

Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума - РИА Новости, 20.05.2025

Китай нарастил поставки томатов и картофеля в Россию до максимума

Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:20:00+03:00

2025-05-20T16:20:00+03:00

2025-05-20T16:20:00+03:00

экономика

россия

китай

киргизия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле приобрела у Китая томатов на максимальные за шесть лет 9 миллионов долларов, одновременно вырос и импорт картофеля - до рекордных за все время 11,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Согласно данным ведомства, в апреле российские компании импортировали из Поднебесной томатов на 9 миллионов долларов, что на 5% больше аналогичного месяца прошлого года. Импорт стал максимальным с мая 2019 года. В результате Россия в апреле стала главным покупателем китайских томатов, потеснив Киргизию. Та увеличила закупки на 8% - до 8,9 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Гонконг, чей импорт сократился до 3,3 миллиона долларов с 5,1 миллиона месяцем ранее. Одновременно китайские компании нарастили поставки картофеля в Россию - в 19 раз в годовом выражении, до максимальных за все время 11,2 миллиона долларов. Экспорт капусты вырос на 11% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 4,5 миллиона долларов. В то же время продажи лука, наоборот, снизились - на 14%, до 6,1 миллиона долларов. В целом за четыре месяца текущего года Россия увеличила ввоз китайских томатов на 8% - до 26,6 миллиона долларов, лука - на пятую часть, до 25 миллионов, картофеля - в 22 раза, до 22,2 миллиона долларов, а капусты - на четверть, до 13,1 миллиона.

https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html

https://ria.ru/20250327/import-2007595979.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, киргизия