https://ria.ru/20250520/hametova-2018038554.html

Команда Миланы Хаметовой попала в ДТП

Команда Миланы Хаметовой попала в ДТП - РИА Новости, 20.05.2025

Команда Миланы Хаметовой попала в ДТП

Команда 15-летней звезды социальных сетей Миланы Хаметовой попала в ДТП по пути из Красноярска в Кемерово. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:07:00+03:00

2025-05-20T13:07:00+03:00

2025-05-20T13:07:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Команда 15-летней звезды социальных сетей Миланы Хаметовой попала в ДТП по пути из Красноярска в Кемерово. Блогер Милана Хаметова сообщила в Telegram-канале, что её команда попала в аварию. "Благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного… основной удар пришелся на машину моих ребят, танцоров и звукорежиссера", - сообщила она. Сама Милана, по ее словам, не пострадала, так как ехала в другой машине. Она утверждает также, что авария произошла из-за выезда к ним на встречную полосу нетрезвого водителя. При этом в краевом главке МВД опровергли информацию о том, что кто-то из водителей был нетрезв, а также что "нетрезвый" водитель выехал на встречку. Как сообщили в полицейском главке, по предварительным данным ведомства, 18 мая в 01.30 (17 мая 21.30 мск) на 607-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на полосу встречного движения, наоборот, выехал 64-летний водитель микроавтобуса Mercedes, где врезался в автомобиль Isuzu под управлением 33-летнего водителя. "В результате ДТП водителю Isuzu и четырем пассажирам Mercedes оказана разовая медицинская помощь. На момент происшествия в автобусе находилось семь пассажиров. Все водители трезвые", - сообщили журналистам в полицейском главке в ответ на запрос РИА Новости о ДТП с блогером. Сотрудниками полиции по факту аварии проводится проверка. Виновного установят после экспертизы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250514/sk-2016976489.html

https://ria.ru/20250506/litvin-2015244342.html

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происшествия, авто, красноярск, кемерово, mercedes