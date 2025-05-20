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Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме - РИА Новости, 20.05.2025
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11:31 20.05.2025 (обновлено: 12:14 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/hamenei-2018014296.html
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме - РИА Новости, 20.05.2025
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме
Непрямые переговоры с США по ядерной проблематике проходили и во время президентского срока погибшего год назад президента Ирана Эбрахима Раиси, тогда они не... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:31:00+03:00
2025-05-20T12:14:00+03:00
в мире
сша
иран
али хаменеи
обострение отношений сша и ирана
вашингтон (штат)
ибрахим раиси
маджид тахт-раванчи
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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Непрямые переговоры с США по ядерной проблематике проходили и во время президентского срока погибшего год назад президента Ирана Эбрахима Раиси, тогда они не привели к результату, не думаю, что и сейчас приведут, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи."Непрямые переговоры (с США - ред.) были и в его ( бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси - ред.) время, как и сейчас, но без результата. Мы не считаем, что и сейчас они приведут к результату, и не знаем, что будет в итоге", - заявил Хаменеи, чье выступление было опубликовано на его сайте.Его слова прозвучали после того, как Вашингтон потребовал от Ирана прекратить обогащение урана. Иранские власти отвергли подобные требования, заявив, что будут обогащать уран как в случае соглашения, так и ее отсутствия, а замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, согласно иранским СМИ, говорил, что сделка не состоится, если США потребуют полной остановки обогащения урана.При этом президент США Дональд Трамп указывал, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана.Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
https://ria.ru/20250518/iran--2017696089.html
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сша
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в мире, сша, иран, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, вашингтон (штат), ибрахим раиси, маджид тахт-раванчи
В мире, США, Иран, Али Хаменеи, Обострение отношений США и Ирана, Вашингтон (штат), Ибрахим Раиси, Маджид Тахт-Раванчи
Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме

Хаменеи не считает, что переговоры с США по ядерному досье приведут к результату

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Непрямые переговоры с США по ядерной проблематике проходили и во время президентского срока погибшего год назад президента Ирана Эбрахима Раиси, тогда они не привели к результату, не думаю, что и сейчас приведут, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Непрямые переговоры (с США - ред.) были и в его ( бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси - ред.) время, как и сейчас, но без результата. Мы не считаем, что и сейчас они приведут к результату, и не знаем, что будет в итоге", - заявил Хаменеи, чье выступление было опубликовано на его сайте.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Иран рассмотрит идею о создании ядерного консорциума с участием США
18 мая, 15:59
Его слова прозвучали после того, как Вашингтон потребовал от Ирана прекратить обогащение урана. Иранские власти отвергли подобные требования, заявив, что будут обогащать уран как в случае соглашения, так и ее отсутствия, а замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, согласно иранским СМИ, говорил, что сделка не состоится, если США потребуют полной остановки обогащения урана.
При этом президент США Дональд Трамп указывал, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана.
Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
МИД Ирана рассказал, в каком случае ядерная сделка с США не состоится
19 мая, 11:20
 
В миреСШАИранАли ХаменеиОбострение отношений США и ИранаВашингтон (штат)Ибрахим РаисиМаджид Тахт-Раванчи
 
 
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