https://ria.ru/20250520/hamenei-2018014296.html

Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме

Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме - РИА Новости, 20.05.2025

Лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США по ядерной проблеме

Непрямые переговоры с США по ядерной проблематике проходили и во время президентского срока погибшего год назад президента Ирана Эбрахима Раиси, тогда они не... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:31:00+03:00

2025-05-20T11:31:00+03:00

2025-05-20T12:14:00+03:00

в мире

сша

иран

али хаменеи

обострение отношений сша и ирана

вашингтон (штат)

ибрахим раиси

маджид тахт-раванчи

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ТЕГЕРАН, 20 мая - РИА Новости. Непрямые переговоры с США по ядерной проблематике проходили и во время президентского срока погибшего год назад президента Ирана Эбрахима Раиси, тогда они не привели к результату, не думаю, что и сейчас приведут, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи."Непрямые переговоры (с США - ред.) были и в его ( бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси - ред.) время, как и сейчас, но без результата. Мы не считаем, что и сейчас они приведут к результату, и не знаем, что будет в итоге", - заявил Хаменеи, чье выступление было опубликовано на его сайте.Его слова прозвучали после того, как Вашингтон потребовал от Ирана прекратить обогащение урана. Иранские власти отвергли подобные требования, заявив, что будут обогащать уран как в случае соглашения, так и ее отсутствия, а замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, согласно иранским СМИ, говорил, что сделка не состоится, если США потребуют полной остановки обогащения урана.При этом президент США Дональд Трамп указывал, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана.Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД Ирана по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.

https://ria.ru/20250518/iran--2017696089.html

https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html

сша

иран

вашингтон (штат)

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в мире, сша, иран, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, вашингтон (штат), ибрахим раиси, маджид тахт-раванчи