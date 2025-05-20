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Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 20.05.2025
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13:22 20.05.2025 (обновлено: 14:05 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 20.05.2025
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вновь собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где вновь рассмотрят дело о причастности политика к... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:22:00+03:00
2025-05-20T14:05:00+03:00
в мире
молдавия
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илан шор
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кишинев
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гагаузия
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вновь собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где вновь рассмотрят дело о причастности политика к финансированию партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.Митингующие скандируют "Свобода", "Победа", а также "Долой диктатуру". Участники акции уверены в невиновности руководителя автономии, они принесли транспаранты с лозунгами "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул наш башкан".Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение. Как отметил адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
https://ria.ru/20250425/evrointegratsiya-2013304417.html
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353
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Сторонники главы Гагаузии у здания суда Кишинева
Сторонники главы Гагаузии вновь собрались в ее поддержку у здания суда Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня здесь продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор". Подробнее об этом можно прочитать тут. Сейчас же митингующие скандируют "Долой диктатуру" – сторонники главы Гагаузии уверены в ее невиновности.
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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, майя санду, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Майя Санду, Гагаузия
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул собрались в ее поддержку около суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вновь собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе, где вновь рассмотрят дело о причастности политика к финансированию партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие скандируют "Свобода", "Победа", а также "Долой диктатуру". Участники акции уверены в невиновности руководителя автономии, они принесли транспаранты с лозунгами "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул наш башкан".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны
2 мая, 15:20
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. При этом 12 мая его продлили до 13 июня. Сторона защиты опротестовала это решение.
Как отметил адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Резиденция президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Молдавии заявили о падении числа сторонников евроинтеграции
25 апреля, 01:18

Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневМайя СандуГагаузия
 
 
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