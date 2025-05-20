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Молдавская оппозиция прокомментировала суды над Гуцул - РИА Новости, 20.05.2025
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15:19 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/gutsul--2018067815.html
Молдавская оппозиция прокомментировала суды над Гуцул
Молдавская оппозиция прокомментировала суды над Гуцул - РИА Новости, 20.05.2025
Молдавская оппозиция прокомментировала суды над Гуцул
Суды над главой Гагаузии Евгенией Гуцул показывают диктаторский характер действующей в Молдавии власти, заявил член актива блока "Победа" Павел Вережану во... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:19:00+03:00
2025-05-20T15:19:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
илан шор
майя санду
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Суды над главой Гагаузии Евгенией Гуцул показывают диктаторский характер действующей в Молдавии власти, заявил член актива блока "Победа" Павел Вережану во время пикета в поддержку Гуцул. Сторонники главы Гагаузии собрались во вторник у здания суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Митингующие скандируют "Свобода", "Победа", а также "Долой диктатуру". Сторонники главы Гагаузии уверены в ее невиновности, они принесли транспаранты с лозунгами "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул - наш башкан (глава)". "Судилища, которые происходят в нашей стране, еще раз показывают тот катастрофический момент, который проживает сегодня Республика Молдова. Именно в этом диктаторском государстве, где (президент Молдавии) Майя Санду уже хочет и Совет безопасности сделать управляющим органом, где она хочет установить диктатуру так же, как и на Украине", - сказал Вережану. Он отметил, что подобные действия властей могут привести к тому, что и в Молдавии будет военный конфликт. "Никто из молдаван не хочет воевать, потому что не зачем воевать. Мы можем воевать, но именно с этим режимом во благо нашего народа, нашего будущего. Потому что именно этот режим ведёт нас к войне. Мы видим как блок НАТО все ближе приближается. Наши военные участвуют в разного рода мероприятиях, которые связаны с блоком НАТО. Мы видим как закупается оружие", - подчеркнул Вережану. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html
https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016535988.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, майя санду, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду, Московский комсомолец
Молдавская оппозиция прокомментировала суды над Гуцул

Член "Победы" Вережану: суды над Гуцул показывают диктаторскую суть Кишинева

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Суды над главой Гагаузии Евгенией Гуцул показывают диктаторский характер действующей в Молдавии власти, заявил член актива блока "Победа" Павел Вережану во время пикета в поддержку Гуцул.
Сторонники главы Гагаузии собрались во вторник у здания суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Митингующие скандируют "Свобода", "Победа", а также "Долой диктатуру". Сторонники главы Гагаузии уверены в ее невиновности, они принесли транспаранты с лозунгами "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул - наш башкан (глава)".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Адвокат рассказал о риске отстранения Гуцул от должности главы Гагаузии
13 мая, 14:07
"Судилища, которые происходят в нашей стране, еще раз показывают тот катастрофический момент, который проживает сегодня Республика Молдова. Именно в этом диктаторском государстве, где (президент Молдавии) Майя Санду уже хочет и Совет безопасности сделать управляющим органом, где она хочет установить диктатуру так же, как и на Украине", - сказал Вережану.
Он отметил, что подобные действия властей могут привести к тому, что и в Молдавии будет военный конфликт. "Никто из молдаван не хочет воевать, потому что не зачем воевать. Мы можем воевать, но именно с этим режимом во благо нашего народа, нашего будущего. Потому что именно этот режим ведёт нас к войне. Мы видим как блок НАТО все ближе приближается. Наши военные участвуют в разного рода мероприятиях, которые связаны с блоком НАТО. Мы видим как закупается оружие", - подчеркнул Вережану.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение.
Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию
12 мая, 17:02
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Гуцул высказалась после продления домашнего ареста
12 мая, 20:07
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуМосковский комсомолец
 
 
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