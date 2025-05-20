Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Орловские депутаты собрали гумпомощь для доставки в ЛНР бойцам СВО и детям в ЛНР
© Фото : Орловский областной Совет народных депутатовОрловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета собрали гуманитарную помощь для доставки в Луганскую Народную Республику бойцам спецоперации, служащим в Кантемировской дивизии, и детям из "Семейного центра", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Единая Россия" направит очередной гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. В этот раз в посылке оборудование, собранное по заявкам бойцов Кантемировской дивизии, а также вещи, игрушки и продукты питания для воспитанников "Семейного центра" в ЛНР", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержку в формировании груза оказали депутаты регионального законодательного органа от фракции партии "Единая Россия". Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель председателя облсовета Олег Кошелев и депутат Ирина Пашкова доставят груз в пункты назначения 20 мая в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.
"Практически каждую неделю по всей области мы собираем гуманитарные грузы нашим героям. В этот раз также посетим "Семейный центр" в ЛНР, который региональное отделение партии "Единая Россия" поддерживает с самого начала спецоперации. В центре находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и мы, конечно же, стараемся помогать их всестороннему развитию. Сегодня участие в гуманитарной миссии — это долг каждого гражданина России в поддержку тех, кто защищает Родину", – цитирует Музалевского пресс-служба.