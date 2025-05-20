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Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2025
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Надежные люди
 
13:33 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/gumgruz-2018036167.html
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2025
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Депутаты Орловского областного совета собрали гуманитарную помощь для доставки в Луганскую Народную Республику бойцам спецоперации, служащим в Кантемировской... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:33:00+03:00
2025-05-20T13:33:00+03:00
надежные люди
луганская народная республика
россия
единая россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета собрали гуманитарную помощь для доставки в Луганскую Народную Республику бойцам спецоперации, служащим в Кантемировской дивизии, и детям из "Семейного центра", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Единая Россия" направит очередной гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. В этот раз в посылке оборудование, собранное по заявкам бойцов Кантемировской дивизии, а также вещи, игрушки и продукты питания для воспитанников "Семейного центра" в ЛНР", – говорится в сообщении. Отмечается, что поддержку в формировании груза оказали депутаты регионального законодательного органа от фракции партии "Единая Россия". Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель председателя облсовета Олег Кошелев и депутат Ирина Пашкова доставят груз в пункты назначения 20 мая в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику. "Практически каждую неделю по всей области мы собираем гуманитарные грузы нашим героям. В этот раз также посетим "Семейный центр" в ЛНР, который региональное отделение партии "Единая Россия" поддерживает с самого начала спецоперации. В центре находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и мы, конечно же, стараемся помогать их всестороннему развитию. Сегодня участие в гуманитарной миссии — это долг каждого гражданина России в поддержку тех, кто защищает Родину", – цитирует Музалевского пресс-служба.
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луганская народная республика, россия, единая россия, гуманитарная помощь
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Россия, Единая Россия, Гуманитарная помощь
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР

Орловские депутаты собрали гумпомощь для доставки в ЛНР бойцам СВО и детям в ЛНР

© Фото : Орловский областной Совет народных депутатовОрловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Орловский областной Совет народных депутатов
Орловские депутаты доставят гуманитарный груз бойцам СВО и детям в ЛНР
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета собрали гуманитарную помощь для доставки в Луганскую Народную Республику бойцам спецоперации, служащим в Кантемировской дивизии, и детям из "Семейного центра", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Единая Россия" направит очередной гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. В этот раз в посылке оборудование, собранное по заявкам бойцов Кантемировской дивизии, а также вещи, игрушки и продукты питания для воспитанников "Семейного центра" в ЛНР", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что поддержку в формировании груза оказали депутаты регионального законодательного органа от фракции партии "Единая Россия". Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель председателя облсовета Олег Кошелев и депутат Ирина Пашкова доставят груз в пункты назначения 20 мая в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.
"Практически каждую неделю по всей области мы собираем гуманитарные грузы нашим героям. В этот раз также посетим "Семейный центр" в ЛНР, который региональное отделение партии "Единая Россия" поддерживает с самого начала спецоперации. В центре находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и мы, конечно же, стараемся помогать их всестороннему развитию. Сегодня участие в гуманитарной миссии — это долг каждого гражданина России в поддержку тех, кто защищает Родину", – цитирует Музалевского пресс-служба.
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕдиная РоссияГуманитарная помощь
 
 
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