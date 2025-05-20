https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html

Госдума приняла в первом чтении проект о службе в армии лиц без гражданства

Госдума приняла в первом чтении проект о службе в армии лиц без гражданства - РИА Новости, 20.05.2025

Госдума приняла в первом чтении проект о службе в армии лиц без гражданства

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:06:00+03:00

2025-05-20T16:06:00+03:00

2025-05-20T16:06:00+03:00

россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях. Также вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О системе государственной службы в Российской Федерации", "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О гражданстве Российской Федерации".

https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018069418.html

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Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, вооруженные силы рф