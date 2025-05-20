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В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП - РИА Новости, 20.05.2025
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14:57 20.05.2025 (обновлено: 14:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018062516.html
В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП
В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП - РИА Новости, 20.05.2025
В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от фракции "Новые люди" внесла в палату парламента законопроект, направленный на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:57:00+03:00
2025-05-20T14:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от фракции "Новые люди" внесла в палату парламента законопроект, направленный на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда виновники не исполняют решения суда о компенсации ущерба, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона… направлен на дополнительную защиту граждан и организаций, которым причинён имущественный ущерб в результате дорожно-транспортных происшествий, в случаях, когда виновные лица уклоняются от исполнения вступивших в законную силу судебных решений", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что сейчас судебные приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что снижает эффективность взыскания. Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причинённого ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители. По мнению автора проекта, особенно проблема актуальна для мигрантов и социально неблагополучных водителей, у которых нет имущества, доходов и банковских счетов, ведь они арендуют машины, используют чужие карты, оформляют авто на других лиц и часто избегают оформления полиса ОСАГО, перекладывая ответственность на пострадавших. Также уточняется, что судебная практика показывает, что приставы нередко закрывают исполнительные производства как неисполняемые, при этом ограничение на выезд из страны малоэффективно. Авксентьева считает, что ограничение водительских прав может стать реальным стимулом для исполнения судебных решений, так как если человек управлял авто и причинил вред, временный запрет на вождение - разумная мера давления. Законопроектом предлагается применять такую меру при долге от 100 тысяч рублей, что обеспечивает баланс интересов сторон и исключает чрезмерные санкции при незначительных суммах.
https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html
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общество, сардана авксентьева, госдума рф, осаго, россия
Общество, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, ОСАГО, Россия
В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП

Депутат Авксентьева внесла в Госдуму законопроект о защите пострадавших в ДТП

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от фракции "Новые люди" внесла в палату парламента законопроект, направленный на защиту граждан, пострадавших в ДТП, когда виновники не исполняют решения суда о компенсации ущерба, документ доступен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона… направлен на дополнительную защиту граждан и организаций, которым причинён имущественный ущерб в результате дорожно-транспортных происшествий, в случаях, когда виновные лица уклоняются от исполнения вступивших в законную силу судебных решений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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В документах отмечается, что сейчас судебные приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что снижает эффективность взыскания. Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причинённого ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители.
По мнению автора проекта, особенно проблема актуальна для мигрантов и социально неблагополучных водителей, у которых нет имущества, доходов и банковских счетов, ведь они арендуют машины, используют чужие карты, оформляют авто на других лиц и часто избегают оформления полиса ОСАГО, перекладывая ответственность на пострадавших.
Также уточняется, что судебная практика показывает, что приставы нередко закрывают исполнительные производства как неисполняемые, при этом ограничение на выезд из страны малоэффективно.
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Авксентьева считает, что ограничение водительских прав может стать реальным стимулом для исполнения судебных решений, так как если человек управлял авто и причинил вред, временный запрет на вождение - разумная мера давления.
Законопроектом предлагается применять такую меру при долге от 100 тысяч рублей, что обеспечивает баланс интересов сторон и исключает чрезмерные санкции при незначительных суммах.
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