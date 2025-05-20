https://ria.ru/20250520/gosduma--2018076871.html

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам - РИА Новости, 20.05.2025

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:03:00+03:00

2025-05-20T16:03:00+03:00

2025-05-20T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках Государственной противопожарной службы, работниках органов по контролю за оборотом наркотиков, сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения (в том числе судебных приставов). Согласно новому закону, пенсионные органы смогут сами выбирать способ перечисления пенсий - через Федеральное казначейство или Сбербанк. Деньги будут направляться на счёт, вклад или карту, указанные пенсионером. Кроме того, законом предусматривается, возможность доставки пенсии через Почту России. Всё будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.

https://ria.ru/20250517/pravitelstvo-2017523674.html

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россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии, общество