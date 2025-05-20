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Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам - РИА Новости, 20.05.2025
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16:03 20.05.2025 (обновлено: 17:28 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/gosduma--2018076871.html
Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам
Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам - РИА Новости, 20.05.2025
Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:03:00+03:00
2025-05-20T17:28:00+03:00
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госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках Государственной противопожарной службы, работниках органов по контролю за оборотом наркотиков, сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения (в том числе судебных приставов). Согласно новому закону, пенсионные органы смогут сами выбирать способ перечисления пенсий - через Федеральное казначейство или Сбербанк. Деньги будут направляться на счёт, вклад или карту, указанные пенсионером. Кроме того, законом предусматривается, возможность доставки пенсии через Почту России. Всё будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.
https://ria.ru/20250517/pravitelstvo-2017523674.html
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россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии, общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сбербанк России, Общество
Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

ГД приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям.
Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках Государственной противопожарной службы, работниках органов по контролю за оборотом наркотиков, сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения (в том числе судебных приставов).
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам
17 мая, 04:09
Согласно новому закону, пенсионные органы смогут сами выбирать способ перечисления пенсий - через Федеральное казначейство или Сбербанк. Деньги будут направляться на счёт, вклад или карту, указанные пенсионером.
Кроме того, законом предусматривается, возможность доставки пенсии через Почту России. Всё будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Многодетные могут на "Госуслугах" оформить региональную выплату на ипотеку
16 мая, 11:05
 
РоссияГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сбербанк РоссииОбщество
 
 
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