https://ria.ru/20250520/gorlovka-2018139446.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома

В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома - РИА Новости, 20.05.2025

В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома

Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:42:00+03:00

2025-05-20T22:42:00+03:00

2025-05-20T22:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления <...> за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка (Центрально-Городской район): атака БПЛА-камикадзе в 00.05 многоквартирные жилые дома по проспекту Победы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол