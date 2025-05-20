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В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома - РИА Новости, 20.05.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома
Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:42:00+03:00
2025-05-20T22:42:00+03:00
2025-05-20T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления <...> за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка (Центрально-Городской район): атака БПЛА-камикадзе в 00.05 многоквартирные жилые дома по проспекту Победы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома
Многоквартирные дома в Горловке получили повреждения при атаке БПЛА