Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/gorlovka-2018139446.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома - РИА Новости, 20.05.2025
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома
Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:42:00+03:00
2025-05-20T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления &lt;...&gt; за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка (Центрально-Городской район): атака БПЛА-камикадзе в 00.05 многоквартирные жилые дома по проспекту Победы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника пострадали жилые дома

Многоквартирные дома в Горловке получили повреждения при атаке БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Многоквартирные жилые дома в центре Горловке получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления <...> за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка (Центрально-Городской район): атака БПЛА-камикадзе в 00.05 многоквартирные жилые дома по проспекту Победы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Горловки
29 апреля, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала