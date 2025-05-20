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Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 20.05.2025
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12:23 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/gorilla-2018027785.html
Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке
Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 20.05.2025
Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке
Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут имя для детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:23:00+03:00
2025-05-20T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут имя для детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка - детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в природе эти животные живут в мангровых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Поэтому специалисты предложили варианты, отражающие связь этого вида приматов с его родиной. Четыре из пяти имен начинаются на букву К - это своеобразная дань уважения матери Кире. "Так, детеныша могут назвать Квито. Это город в Анголе, где до сих пор сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. Другое имя - Куанго - отсылает к названию реки в бассейне Конго. Это один из регионов обитания приматов. Маленький самец может получить и имя Кванза. В афроамериканской культуре так называется праздник в честь первых плодов урожая. Еще один вариант - Кижани. На языке суахили это означает "зеленый", что ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Зубери же переводится как "сильный" или "могучий". Это имя обычно дается мальчикам", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что маленький самец появился на свет в начале февраля. Родители - пара горилл Кира и Визури - с трепетом заботятся о нем. Хотя самка все время держит малыша на руках, иногда она все же позволяет другим членам семьи подойти и осторожно его погладить. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детеныша в павильоне "Приматы".
https://ria.ru/20250216/detenyshi-1999679413.html
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Хорошие новости, Москва, Ангола, Республика Конго, Московский зоопарк, Общество
Москвичи выберут имя для детеныша гориллы, родившегося в зоопарке

Москвичи выберут имя для родившегося в зоопарке детеныша равнинной гориллы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНоворожденный детеныш гориллы в Московском зоопарке
Новорожденный детеныш гориллы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новорожденный детеныш гориллы в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут имя для детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого выберут имя для нового обитателя Московского зоопарка - детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в природе эти животные живут в мангровых зарослях, горных и тропических лесах Экваториальной Африки. Поэтому специалисты предложили варианты, отражающие связь этого вида приматов с его родиной. Четыре из пяти имен начинаются на букву К - это своеобразная дань уважения матери Кире.
"Так, детеныша могут назвать Квито. Это город в Анголе, где до сих пор сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. Другое имя - Куанго - отсылает к названию реки в бассейне Конго. Это один из регионов обитания приматов. Маленький самец может получить и имя Кванза. В афроамериканской культуре так называется праздник в честь первых плодов урожая. Еще один вариант - Кижани. На языке суахили это означает "зеленый", что ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Зубери же переводится как "сильный" или "могучий". Это имя обычно дается мальчикам", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что маленький самец появился на свет в начале февраля. Родители - пара горилл Кира и Визури - с трепетом заботятся о нем. Хотя самка все время держит малыша на руках, иногда она все же позволяет другим членам семьи подойти и осторожно его погладить. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детеныша в павильоне "Приматы".
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