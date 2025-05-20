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Белгородские власти подали иски по взысканию средств за фортификации

Белгородские власти подали иски по взысканию средств за фортификации - РИА Новости, 20.05.2025

Белгородские власти подали иски по взысканию средств за фортификации

Белгородские власти направили в суд иски по взысканию средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:42:00+03:00

2025-05-20T20:42:00+03:00

2025-05-20T21:27:00+03:00

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Белгородские власти направили в суд иски по взысканию средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд. Просим взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений", — написал он.В список компаний, к которым предъявили иски, вошли: Гладков подчеркнул, что проверка будет продолжена.Накануне глава региона сообщил, что дополнительная инспекция строительства оборонительных сооружений выявила нарушения на 109 миллионов рублей. По его словам, эти деньги уже направили в федеральный бюджет. Кроме того, специалисты зафиксировали случаи завышения объемов выполненных работ со стороны подрядных организаций. После этого были подготовлены документы, которые направили в суд для дальнейшего разбирательства, добавил губернатор.

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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков