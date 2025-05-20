Белгородские власти подали иски по взысканию средств за фортификации
Гладков: белгородские власти направили иски к компаниям, строившим фортификации
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкВид на оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области
Вид на оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Белгородские власти направили в суд иски по взысканию средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд. Просим взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений", — написал он.
В список компаний, к которым предъявили иски, вошли:
- "БелСпецТех-строй";
- "Белстройплюс";
- "Сталкер";
- "Автострада";
- "Регион Сибирь";
- "Белгороддорстрой";
- "Экоhесурс 36".
Гладков подчеркнул, что проверка будет продолжена.
Накануне глава региона сообщил, что дополнительная инспекция строительства оборонительных сооружений выявила нарушения на 109 миллионов рублей. По его словам, эти деньги уже направили в федеральный бюджет.
Кроме того, специалисты зафиксировали случаи завышения объемов выполненных работ со стороны подрядных организаций. После этого были подготовлены документы, которые направили в суд для дальнейшего разбирательства, добавил губернатор.