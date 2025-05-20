https://ria.ru/20250520/geroi-2018025671.html

Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода

Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода - РИА Новости, 20.05.2025

Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода

Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:12:00+03:00

2025-05-20T12:12:00+03:00

2025-05-20T12:12:00+03:00

нижний новгород

россия

владимир путин

программа "время героев"

политика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Анисимов назначен на должность заместителя главы Администрации города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Анисимов отметил, что, став участником программы "Время героев", он получил возможность работать с командой опытных преподавателей и ведущих экспертов со всей страны. "Мой наставник – глава Нижнего Новгорода Юрий Владимирович Шалабаев – строит наше взаимодействие на принципе открытого двустороннего диалога. Стажировка была сфокусирована на вопросах молодежной политики, патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей", - отметил участник программы. Шалабаев, в свою очередь, сообщил, что Анисимов в статусе заместителя главы администрации будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи. За выполнение боевых задач Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html

https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, россия, владимир путин, программа "время героев", политика