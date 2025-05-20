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Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода - РИА Новости, 20.05.2025
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12:12 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/geroi-2018025671.html
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода - РИА Новости, 20.05.2025
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:12:00+03:00
2025-05-20T12:12:00+03:00
нижний новгород
россия
владимир путин
программа "время героев"
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Анисимов назначен на должность заместителя главы Администрации города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Анисимов отметил, что, став участником программы "Время героев", он получил возможность работать с командой опытных преподавателей и ведущих экспертов со всей страны. "Мой наставник – глава Нижнего Новгорода Юрий Владимирович Шалабаев – строит наше взаимодействие на принципе открытого двустороннего диалога. Стажировка была сфокусирована на вопросах молодежной политики, патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей", - отметил участник программы. Шалабаев, в свою очередь, сообщил, что Анисимов в статусе заместителя главы администрации будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи. За выполнение боевых задач Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html
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нижний новгород, россия, владимир путин, программа "время героев", политика
Нижний Новгород, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Политика
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода

Участник "Времени героев" Анисимов стал замглавы администрации Нижнего Новгорода

© Фото : Администрация Нижнего НовгородаГлава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и назначенный замглавы администрации Владимир Анисимов
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и назначенный замглавы администрации Владимир Анисимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Администрация Нижнего Новгорода
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и назначенный замглавы администрации Владимир Анисимов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Анисимов назначен на должность заместителя главы Администрации города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Николай Сергиенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде
4 февраля, 09:42
Анисимов отметил, что, став участником программы "Время героев", он получил возможность работать с командой опытных преподавателей и ведущих экспертов со всей страны.
"Мой наставник – глава Нижнего Новгорода Юрий Владимирович Шалабаев – строит наше взаимодействие на принципе открытого двустороннего диалога. Стажировка была сфокусирована на вопросах молодежной политики, патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей", - отметил участник программы.
Шалабаев, в свою очередь, сообщил, что Анисимов в статусе заместителя главы администрации будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи.
Антон Шорохов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Участник "Времени героев" стал советником управления президента
3 марта, 18:11
За выполнение боевых задач Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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Нижний НовгородРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"Политика
 
 
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