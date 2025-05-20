https://ria.ru/20250520/geroi-2018025671.html
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода - РИА Новости, 20.05.2025
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:12:00+03:00
2025-05-20T12:12:00+03:00
2025-05-20T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Анисимов назначен на должность заместителя главы Администрации города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Анисимов отметил, что, став участником программы "Время героев", он получил возможность работать с командой опытных преподавателей и ведущих экспертов со всей страны. "Мой наставник – глава Нижнего Новгорода Юрий Владимирович Шалабаев – строит наше взаимодействие на принципе открытого двустороннего диалога. Стажировка была сфокусирована на вопросах молодежной политики, патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей", - отметил участник программы. Шалабаев, в свою очередь, сообщил, что Анисимов в статусе заместителя главы администрации будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи. За выполнение боевых задач Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html
https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, владимир путин, программа "время героев", политика
Нижний Новгород, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Политика
Участник "Времени героев" стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
Участник "Времени героев" Анисимов стал замглавы администрации Нижнего Новгорода
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Участник программы "Время героев" Владимир Анисимов стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, сообщается в официальном Telegram-канале
программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Владимир Анисимов назначен на должность заместителя главы Администрации города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Анисимов отметил, что, став участником программы "Время героев", он получил возможность работать с командой опытных преподавателей и ведущих экспертов со всей страны.
"Мой наставник – глава Нижнего Новгорода
Юрий Владимирович Шалабаев – строит наше взаимодействие на принципе открытого двустороннего диалога. Стажировка была сфокусирована на вопросах молодежной политики, патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей", - отметил участник программы.
Шалабаев, в свою очередь, сообщил, что Анисимов в статусе заместителя главы администрации будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи.
За выполнение боевых задач Анисимов награжден орденом Мужества и медалью Жукова.
Президент России Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.