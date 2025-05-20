https://ria.ru/20250520/germaniya-2017932144.html

Германия передумала и вновь будет ядерной

Германия передумала и вновь будет ядерной - РИА Новости, 20.05.2025

Германия передумала и вновь будет ядерной

Федеральное правительство Фридриха Мерца официально изменило политику в отношении атомной энергетики. Отменена государственная программа предыдущего... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:01:00+03:00

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Федеральное правительство Фридриха Мерца официально изменило политику в отношении атомной энергетики. Отменена государственная программа предыдущего правительства, согласно которой объекты атомной генерации классифицируются как опасные, подлежат остановке и выводу из эксплуатации ради снижения к 2050 году выброса парниковых газов до минимума. Также программа предусматривала сдвиг электрогенерации в сторону возобновляемых источников. Ставилась задача к 2030-му выйти на 80 процентов производства электроэнергии от ВИЭ, а к 2035 году Германия должна была окончательно завершить эру ископаемых энергоресурсов.Новость знаковая. Она имеет прямое отношение к геополитическим изменениям последних лет, продолжению войны на Украине и, к сожалению, возможному расширению антироссийского театра военных действий.Не так давно на просторах Рунета была популярна политическая шутка о том, что Олаф Шольц — самый лучший канцлер в истории Германии, так как ударными темпами доделывает то, что не успела сделать Красная армия в 1945-м. Как всегда, здесь была лишь доля шутки, так как ушедшее в отставку зеленое правительство нанесло энергетике и экономике Германии прямо-таки катастрофический урон. Именно при Шольце и с подачи ключевых персоналий его кабинета, например министра экономики Роберта Хабека и министра окружающей среды Штеффи Лемке, весной 2023 года три последних действующих атомных реактора на АЭС Emsland, Isar (второй энергоблок) и Neckarwestheim (второй энергоблок) были переведены в режим холодного останова и начался процесс их вывода с последующим демонтажом физической инфраструктуры.Тогда, помнится, сетевые острословы также мгновенно сочинили анекдот про "назло Путину отморожу себе Баварию". Но давайте обо всем по порядку.Шольц, конечно, изрядно потрудился на ниве деиндустриализации Германии, но он лишь продолжил задолго до него заданный тренд. Ангелу Меркель внутри самой Германии принято считать чуть ли не откровенно пророссийским политиком, хотя это в корне неверно. Обвинить Меркель можно разве что в прагматизме и знании банальной арифметики, что и стало причиной, по которой Германия под ее руководством ударно наращивала закупки российского газа и до последней возможности саботировала введение ограничений против "Северного потока — 2". Происходило это по той причине, что еще в 2011-м кабинет Меркель принял федеральную программу кардинального сокращения атомной генерации.Сделано это было под соусом аварии на АЭС "Фукусима", но решение было сугубо политическое. Здесь неплохо вспомнить, что впервые о необходимости отказа от собственных АЭС в Германии заговорили в 1998 году, когда у руля был Герхард Шрёдер. Была принята соответствующая программа, но в 2009-м, когда грянул глобальный финансовый кризис, Меркель удалось убедить правительство, что сейчас не время для экспериментов. И программу отменили.В 2011 году рванула "Фукусима" — и зеленые на всю голову депутаты бундестага просто приперли фрау канцлерин к стенке.Было принято постановление, согласно которому были немедленно остановлены восемь реакторов, оставшиеся должны были потухнуть до конца 2022-го. Но к этой временной отметке уже почти год шла военная операция на Украине, а поставки газа из России неуклонно падали. Потому последние три "горшка" остановили лишь весной 2023-го. Естественно, под мантры о зеленом переходе и новом технологическом укладе.В 2011 году на долю атомного сектора приходилось более 25 процентов выработки электричества в Германии. Страна производила 612 тераватт-часов при собственном потреблении — 605. К 2021-му показатели съехали вниз до 596 и 480 тераватт-часов соответственно, и это, отметим, еще до начала СВО и потери российского газового импорта. Но Шольц и компания вошли во вкус.По итогам 2023-го атомная генерация ушла в ноль, выработка на базе бурого угля упала до 77,5 тераватт-часа (минус треть к предыдущему году), каменного угля — до 36 тераватт-часов (почти вполовину). В Берлине очень гордились, что это наименьшие показатели с середины 60-х. При этом если в 2021-м Германия экспортировала свыше 70 тераватт-часов в год, то спустя два года она аврально закупает электричество в Дании, Норвегии и Швеции. Экспорт обвалился более чем в семь раз, и теперь немцы продают энергию только в Австрию (5,8 тераватт-часа) и крохотный Люксембург.Кстати, интересный факт. Еще пару лет назад гросс-поставщиком электроэнергии в Германию была Франция — теперь поставки оттуда на нуле. Самим не хватает.Всемирная ассоциация атомной энергетики меланхолично сообщает, что в результате всех вышеописанных экспериментов выработка электроэнергии в Германии в 2023-м сократилась до 476 тераватт-часов, то есть чистая убыль за год составила минус 26 пунктов. Средневзвешенная годовая стоимость мегаватт-часа составила 98 евро, однако за кулисами стыдливо прячется тот факт, что потребление угля вернулось к значениям десятилетней давности. Специалисты ассоциации отдельно выделяют тот факт, что если стоимость производства электроэнергии в Германии вполне приемлемая, то розничные цены для потребителей — одни из самых высоких в Европе. Более половины здесь составляют всевозможные налоги и сборы.То есть условный автомобильный завод покупает электричество по цене в полтора-два раза выше, чем его конкуренты во Франции, и порой в пять-восемь раз дороже, чем в США.Однако здесь не стоит злорадствовать. Изменение федеральной политики означает, что кабинет Мерца, как в протоколах лечения нехорошей зависимости, проблему признал, начал о ней говорить и действовать. Сделан первый шаг — и отныне атомная энергетика в Германии более не является опасной, а будет, согласно решению ООН, рассматриваться как экологически нейтральная.Главный вопрос, интересующий Россию: на каком этапе остановки и демонтажа находятся три последних реактора. Можно ли восстановить их работу и как быстро. Мерцу нужно много дешевой атомной энергии для перезапуска реального сектора, включая ВПК. Для понимания: средняя стоимость производства киловатт-часа при условии амортизации АЭС на 50 лет составляет всего четыре цента, а электроэнергия — это кровь любого современного производства. Европа держит открытый курс на вооружение и подготовку к войне. Буквально на днях анонсировано создание фонда SAFE, куда Евросоюз планирует уже в ближайшее время влить 150 миллиардов евро с открытой формулировкой усиления обороноспособности и наращивания военной помощи Украине (читай: войны с Россией).Некоторые аналитики уверены, что Евросоюзу потребуется от трех до пяти лет, чтобы разогнать свой военно-промышленный комплекс до масштабов, необходимых для максимального сдерживания России или даже до прямого военного противостояния. Будем надеяться на немецкую дисциплину, на то, что декомиссия всех остановленных немецких реакторов зашла достаточно далеко и восстановить их работу невозможно. Потому что на разработку проекта, согласование и строительство новых энергоблоков нужно не менее шести-восьми лет. Хочется верить, что Европа и Германия просто не успеют вооружиться настолько, чтобы отважиться на новые исторические глупости.

https://ria.ru/20250515/frg-2017202352.html

https://ria.ru/20250515/merts-2017010109.html

https://ria.ru/20250516/es-2017263156.html

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аналитика, россия, германия, в мире