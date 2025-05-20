В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля
Al-Jazeera: из-за утренних ударов Израиля по Газе погибли не менее 50 человек
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во вторник.
“В результате израильских ударов по городу Газа, северным и центральным районам сектора с утра вторника погибли 50 человек”, - сообщили источники.
По данным телеканала, более 10 человек стали жертвами удара по школе в Газе, где размещались беженцы. Бомбардировкам подверглись также цели в городе Дейр-эль-Балах, лагерях Джебалия и Нусейрат, в том числе жилые дома.
Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,3 тысяч человек, пострадали более 9,3 тысяч.
В воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших 72 часов будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.