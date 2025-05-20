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В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля - РИА Новости, 20.05.2025
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08:32 20.05.2025 (обновлено: 08:33 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/gaza-2017985259.html
В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля
В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля - РИА Новости, 20.05.2025
В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля
Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:32:00+03:00
2025-05-20T08:33:00+03:00
в мире
израиль
катар
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во вторник. “В результате израильских ударов по городу Газа, северным и центральным районам сектора с утра вторника погибли 50 человек”, - сообщили источники. По данным телеканала, более 10 человек стали жертвами удара по школе в Газе, где размещались беженцы. Бомбардировкам подверглись также цели в городе Дейр-эль-Балах, лагерях Джебалия и Нусейрат, в том числе жилые дома. Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,3 тысяч человек, пострадали более 9,3 тысяч. В воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших 72 часов будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
https://ria.ru/20250520/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля

Al-Jazeera: из-за утренних ударов Израиля по Газе погибли не менее 50 человек

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во вторник.
“В результате израильских ударов по городу Газа, северным и центральным районам сектора с утра вторника погибли 50 человек”, - сообщили источники.
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По данным телеканала, более 10 человек стали жертвами удара по школе в Газе, где размещались беженцы. Бомбардировкам подверглись также цели в городе Дейр-эль-Балах, лагерях Джебалия и Нусейрат, в том числе жилые дома.
Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,3 тысяч человек, пострадали более 9,3 тысяч.
В воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших 72 часов будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.
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