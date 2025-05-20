https://ria.ru/20250520/gaza-2017985259.html

В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля

В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля - РИА Новости, 20.05.2025

В Газе сообщили о гибели не менее 50 человек из-за утренних ударов Израиля

Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:32:00+03:00

2025-05-20T08:32:00+03:00

2025-05-20T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жертвами утренних израильских ударов по сектору Газа стали не менее 50 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники во вторник. “В результате израильских ударов по городу Газа, северным и центральным районам сектора с утра вторника погибли 50 человек”, - сообщили источники. По данным телеканала, более 10 человек стали жертвами удара по школе в Газе, где размещались беженцы. Бомбардировкам подверглись также цели в городе Дейр-эль-Балах, лагерях Джебалия и Нусейрат, в том числе жилые дома. Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,3 тысяч человек, пострадали более 9,3 тысяч. В воскресенье службы гражданской обороны сектора Газа предупредили, что в течение ближайших 72 часов будут вынуждены прекратить оказывать помощь населению на фоне растущей интенсивности израильских бомбардировок, если не получат хотя бы минимальных запасов топлива для автомобилей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье заявила о начале широкомасштабных наземных действий в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников.

https://ria.ru/20250520/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году