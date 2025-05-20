https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма - РИА Новости, 20.05.2025
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма
Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:55:00+03:00
2025-05-20T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия", - говорится в сообщении ведомства. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250429/garvard-2013958111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма
Минздрав США лишил Гарвард грантов на 60 миллионов долларов из-за антисемитизма
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Об этом ведомство сообщило в соцсети X
.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
"В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия", - говорится в сообщении ведомства.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.