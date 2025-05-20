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Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма - РИА Новости, 20.05.2025
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07:55 20.05.2025 (обновлено: 12:24 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма - РИА Новости, 20.05.2025
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма
Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:55:00+03:00
2025-05-20T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия", - говорится в сообщении ведомства. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250429/garvard-2013958111.html
https://ria.ru/20250506/garvard-2015207378.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
Гарвард лишили части грантов из-за антисемитизма

Минздрав США лишил Гарвард грантов на 60 миллионов долларов из-за антисемитизма

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на общую сумму примерно 60 миллионов долларов из-за того, что вуз все еще не справился с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В США расследуют сообщения о расовой дискриминации в Гарварде
29 апреля, 02:47
"В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия", - говорится в сообщении ведомства.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампГарвардский университетХАМАС
 
 
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