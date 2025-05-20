https://ria.ru/20250520/garazh-2017960739.html
Нотариус объяснила, что надо успеть сделать с гаражами до осени 2026 года
Нотариус объяснила, что надо успеть сделать с гаражами до осени 2026 года - РИА Новости, 20.05.2025
Нотариус объяснила, что надо успеть сделать с гаражами до осени 2026 года
“Гаражная амнистия” — упрощенный порядок регистрации гаражей — заканчивается 1 сентября 2026 года. Какой недвижимости это касается, агентству “Прайм” рассказала РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:15:00+03:00
2025-05-20T02:15:00+03:00
2025-05-20T02:15:00+03:00
общество
жилье
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
мария боронина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. “Гаражная амнистия” — упрощенный порядок регистрации гаражей — заканчивается 1 сентября 2026 года. Какой недвижимости это касается, агентству “Прайм” рассказала нотариус Мария Боронина.Эксперт напомнила, что гараж, у которого есть фундамент и он связан с землей, считается капитальным строением. В этом случае его следует поставить на кадастровый учет в Росреестре.“Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой”, — пояснила нотариус.По ее словам, с осени 2024 года “амнистия” распространяется на гаражи в несколько этажей, но при этом она не затронула подземные паркинги, машиноместа в многоквартирных домах и объекты, пристроенные к другим зданиям.Максимальное число гаражей и участков, которые могут быть оформлены упрощенным способом, закон не оговаривает. После легализации владельцы недвижимости должны платить имущественный налог, а любые сделки по дарению проводить через нотариуса. Это не касается лишь разборных гаражей-ракушек: они считаются движимым имуществом, добавила Боронина.
https://ria.ru/20250426/dacha-2013528922.html
https://ria.ru/20250505/garazh-2014739521.html
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общество, жилье, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), мария боронина
Общество, Жилье, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Мария Боронина
Нотариус объяснила, что надо успеть сделать с гаражами до осени 2026 года
Нотариус Боронина: 1 сентября 2026 года заканчивается гаражная амнистия